صعود سه آزادکار ایران به نیمه نهایی/ دو ملی پوش در انتظار نتیجه حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا از صبح امروز جمعه در شهر بیشکک قرقیزستان آغاز شد و پنج ملی پوش کشورمان به مبارزه با حریفان خود پرداختند.



در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف برنده مسابقه کشتی گیران ژاپن و قزاقستان می رود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان نعمتی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب رستم جان کاخاروف از قرقیزستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغولستان می رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم ، مهدی یوسفی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ فنگ لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب رازامبک جمال اف قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا به وی نیز بتواند در دیدار رده بندی به میدان برود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با ویکی از هند کشتی می گیرد.

مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق از ساعت ۱۴:۱۵ امروز برگزار می شود.