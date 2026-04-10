ایستگاه ورامین مبدأ جدید مسیر ریلی مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مؤمنی شهردار ورامین اظهار کرد: در پی حمله روز سهشنبه دشمن آمریکایی–صهیونیستی به بخشی از خط ریلی تهران–مشهد در محدوده شهرستان ری، و بر اساس اعلام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (رجا)، ایستگاه راهآهن ورامین بهعنوان مبدأ و مقصد قطارهای مسیر مشهد تعیین شده است.
وی افزود: با توجه به این تغییر، شهرداری ورامین تمهیدات ویژهای برای جابهجایی و تسهیل تردد مسافران در نظر گرفته است.
مؤمنی تصریح کرد: ناوگان سازمان حملونقل مسافر شهرداری ورامین شامل اتوبوسها و تاکسیهای شهری در حالت آمادهباش قرار گرفته و آماده خدماترسانی به مسافران است.
شهردار ورامین خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این ناوگان مسافران را به شهر تهران منتقل میکند تا افرادی که قصد ادامه سفر به سایر نقاط را دارند، بدون مشکل به مقصد نهایی خود دست یابند.
وی تأکید کرد: خدماترسانی ناوگان حملونقل عمومی شهرداری تا زمان بازگشت شرایط عادی، بدون وقفه و هماهنگ با ساعات حرکت قطارها ادامه خواهد داشت.
