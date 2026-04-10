به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح جمعه در نشست شورای اداری شهرستان رشت که با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، اظهار کرد: ما به راحتی میتوانیم بگوییم کدام کشتی بیاید و کدام نیاید. هر کشتی که وارد آبهای ایران و تنگه هرمز شود، ما حق عبور میگیریم بلااستثنا همه کشورها، اما متأسفانه در گذشته به دلایل همسایگی و همکاری، از این حق بهدرستی استفاده نکردیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی همسایگان عربی گفت: ما در تمام سالهای گذشته با همسایگان خود صلح و دوستی را رعایت کردیم، اما آنها متأسفانه چنین نکردند. خبیثترین کشور جهان یعنی اسرائیل را آوردند بغل گوش ما، پایگاه زدند و پیمانهای صلحی مثل ابراهیم را ترویج کردند. تنگه هرمز از این منظر مهم است که این پایگاهها دور شوند و تهدیدها حذف گردد.
هشدار درباره کریدورهای جایگزین خلیج فارس
استاندار گیلان با اشاره به طرح کریدور هند به عربستان که خلیج فارس را دور میزند، افزود: نباید با بیتدبیری باعث شویم کشورهای عربی مسیرهای دیگر را انتخاب کنند. اسرائیل همین الان چنین طرحی را اجرایی کرده که برای ما بسیار مهم و هشداردهنده است.
حقشناس با اشاره به تحولات اخیر اظهار داشت: تدبیر مسئولان در ۴۰ روز گذشته در همه قوا، دشمن را وادار به عقبنشینی کرد. بیانات دیشب رهبر معظم انقلاب حکیمانه بود و بندبند آن باید توسط دولت، مجلس و قوه قضائیه در دستور کار قرار گیرد.
بارندگی ۵ برابری گیلان در برابر میانگین کشوری
وی با بیان اینکه میانگین بارندگی گیلان ۵ برابر و برخی نقاط ۶ برابر میانگین کشور و حتی بیشتر از میانگین جهانی است، گفت: میانگین بارندگی ایران به حدود ۱۵۰ میلیمتر رسیده اما خوشبختانه امسال در گیلان پنج برابر کشور بارش داشتهایم.
استاندار گیلان با اشاره به نابرابریهای زیرساختی تصریح کرد: میانگین فاضلاب در کشور بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است، اما این رقم در گیلان حدود ۳۰ درصد است. این در حالی است که گیلان ۸ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده و بخش عمده این شهدا در جنوب و غرب کشور دفاع کردند.
گیلان تأمینکننده برنج یک سال کشور
حقشناس تأکید کرد: اگر برنج گیلان را بفروشیم، میتوان برای کل ملت ایران برای یک سال نان خرید. با این اهمیت، آیا اولویت اجرای فاضلاب در جایی است که باید ۳۰۰ متر حفاری کرد به آب رسید یا در گیلان که نیم متر به آب میرسد؟ متأسفانه آمایش سرزمینی در کشور درست انجام نشده است.
وی خواستار احیای ۵۰۰ آببندان و سدهای موجود بدون نیاز به پول و طرح جدید شد و گفت: اگر این اتفاق در گیلان بیفتد، گیلان حفظ میشود و ایران حفظ خواهد شد.
استاندار گیلان در پایان با اشاره به بمبارانهای روانی شبانه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: خانوادههایی که ۴۰ شب متوالی به خاطر دشمن نانجیب بیدار شدهاند، از نظر روحی و روانی دچار مشکل هستند. کدام نقطه ایران بهتر از گیلان میتواند میزبان آنها باشد؟ بومگردی در گیلان با حداقل هزینه، حق مردم گیلان و مردم ایران است. گیلان متعلق به همه ملت است.
