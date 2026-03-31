استاندار گیلان: آمریکا از سقوط نظام به باز کردن تنگه هرمز رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه سه شنبه در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای اخیر جبهه مقاومت اظهار کرد: آنچه امروز ملل جهان شاهد هستند این واقعیت درخشان است که جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته می‌درخشد.

وی با اشاره به تصور دشمن پس از شهادت رهبر معظم انقلاب برای ایجاد ثبوت در ایران افزود: امروز همان‌ها به دنبال باز کردن تنگه هرمز هستند؛ در حالی که این تنگه «تنگه احد» جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار گیلان با بیان یک واقعیت تاریخی خاطرنشان کرد: در ۲۰۰ سال گذشته هر بار که حاکمی در ایران سقوط کرد، همراه با از دست دادن سرزمین‌های وسیعی از جمله بلوچستان، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، بحرین و بخش‌هایی از ترکیه بود، اما در ۴۷ سال اخیر یک وجب از خاک کشور کم نشده است. حق‌شناس تصریح کرد: این حفظ خاک به بهای صدها هزار شهید، رئیس‌جمهور شهید، نخست‌وزیر شهید، وزرای شهید و نهایتاً رهبر شهید تمام شده است؛ ایرانیان این قطعه تاریخی و طلایی را با طلا خواهند نوشت.

وی با اشاره به تبلیغات شبکه‌های بیگانه درباره حضور مسئولان در زیرزمین‌ها گفت: شهادت رهبر انقلاب، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و آخرین فرماندهان گواه این مطلب است که مسئولان نظام جلوتر از مردم در صحنه حضور دارند.

استاندار گیلان با تأکید بر نقش حضور مردم در صحنه تصریح کرد: موشک و پهباد بسیار مهم است اما حضور شما در خیابان، دشمن را مأیوس کرده است. امروز برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا اعلام کردند هواپیماهای اسرائیل حق عبور از حریم آن‌ها را ندارند که این نتیجه قدرت موشکی و حضور مردم در صحنه است.

حق‌شناس با بیان اینکه هنوز از اصل‌های اصلی خود علیه دشمن استفاده نکرده‌ایم، تأکید کرد: ما در تنگه هرمز هنوز کاری که باید انجام دهیم و نبض اطلاعات دنیا را حذف کنیم، انجام نداده‌ایم و در برخی کشورهای منطقه علیه منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا استفاده نکرده‌ایم.

وی با اشاره به هیمنه شکسته شده آمریکا گفت: آمریکا که خود را بزرگترین قدرت جهان می‌دانست در مقابل اراده نیروهای مسلح و مردم ایران نتوانسته است ایران را بشکند؛ مردم و نیروهای مسلح تا زمانی که در صحنه هستند، آمریکا و ناوهایش هر روز باید عقب‌نشینی کنند.

استاندار گیلان با بیان یک نکته تاریخی در خصوص رشادت مردم گیلان تأکید کرد: در همان محل پیله‌داربوم، وقتی بیگانه حمله کرد و هزار نفر را سر برید، چنان وحشت کردند که گیلان را ول کردند و به باکو رفتند؛ ما فرزندان میرزای جنگلی هستیم.

حق‌شناس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: هرگز نمی‌گذاریم کالاهای اساسی در گیلان کم بشود؛ مسئولان گیلان این اختیارات را دارند و هرچه مورد نیاز باشد در ایران تأمین می‌کنیم. وی افزود: به پاس رشادت‌های مردم کرد ایران، مردم گیلان و مردم رشت، خود را مکلف به خدمت‌گزاری می‌دانیم و امیدواریم همه دستگاه‌ها مشکلات مردم را حل کنند. یقین داشته باشید ایران پس از این جنگ، قدرتمندترین کشور نه در منطقه بلکه در جهان خواهد بود.