تأکید بر مدیریت مصرف آب و رعایت الگوی کشت در مزارع لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدی‌پور در سخنانی با اشاره به آغاز فصل زراعی بهاره و اهمیت حیاتی مدیریت منابع آبی، بر ضرورت اجرای دقیق الگوی کشت ابلاغی و بهینه‌سازی مصرف آب در اراضی کشاورزی استان تأکید کرد.

وی بیان داشت: با آغاز دوره کشت محصولات آب‌دوست از جمله چغندرقند، سیب‌زمینی و دیگر گیاهان با نیاز آبی بالا، رعایت اصول فنی در مدیریت آبیاری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: این اصول شامل پایبندی به نوبت‌بندی‌های تعیین‌شده آبیاری، برنامه‌ریزی علمی برای هر نوبت آبیاری، استفاده از فناوری‌های نوین همچون آبیاری تحت‌فشار و قطره‌ای و همچنین اجتناب از توسعه سطح زیر کشت محصولات آب‌بر، خارج از الگوی کشت مصوب است.

محمدی‌پور، تصریح کرد: رعایت این اصول نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری مصرف آب، حفاظت از ذخایر راهبردی آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از خسارات ناشی از تنش خشکی در محصولات دارد و به پایداری تولید کمک می‌کند.

وی از کشاورزان و بهره‌برداران درخواست کرد برای دریافت دستورالعمل‌های تفصیلی الگوی کشت و هماهنگی‌های لازم، ارتباط مستمر با کارشناسان ناظر در مراکز جهاد کشاورزی و پهنه‌های تولیدی خود داشته باشند. این همکاری منسجم زمینه‌ساز اجرای صحیح اصول فنی و مدیریتی در طول دوره زراعی و دستیابی به حداکثر بهره‌وری و تولید پایدار خواهد بود.