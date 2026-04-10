معتمدیان: حضور حماسی مردم در اربعین اقتدار ایران را استوارتر ساخت

متن کامل پیام محمدصادق معتمدیان به شرح زیر است:
مردم شریف و بصیر استان تهران؛
حضور آگاهانه و پرشور شما در آیین اربعین قائد شهید عظیمالشأن، حضرت امام خمینی (ره)، جلوهای درخشان از ایمان، وفاداری و بصیرت انقلابی بود؛ حضوری که ایران اسلامی را سرافراز ساخت، پایههای اقتدار جمهوری اسلامی را استوارتر نمود و دشمنان بدخواه این مرز و بوم را در نیّتهای باطلشان ناکام و مأیوس کرد.
بیتردید، این حرکت عظیم مردمی، مشمول عنایات الهی بوده و ثمره آن عزّت افزونتر، اقتدار پایدارتر و استقلالی ریشهدارتر برای میهن عزیزمان خواهد بود، إنشاءالله.
اکنون، پیرو فرمایشات رهبر معظّم انقلاب اسلامی (دامت برکاته)، شایسته است این همبستگی و حضور مؤمنانه، در صحنههای دیگر نیز تداوم یابد؛ بهویژه با مشارکت گسترده در تجمعات شبانه و همچنین حضور پرصلابت در نماز جمعه امروز (۲۱ فروردین) در جوار مضجع مطهّر امام راحل عظیمالشأن (رضوانالله تعالی علیه)، تا رشتههای اتّحاد و انسجام ملّی، مستحکمتر از همیشه تداوم یابد.
این همصدایی و همدلی، سرمایهای گرانبها و نشانهای آشکار از حیات و هویّت ملّتی است که با ارادهای واحد، آرمانهای خویش را فریاد میزند و در برابر دشمنان، استوار و سرافراز میایستد.
اینجانب، ضمن قدردانی صمیمانه از یکایک شما مردم فهیم و انقلابی استان تهران، مراتب سپاس و درود خود را نثار تمامی عزیزانی مینمایم که در این اجتماع عظیم و تاریخی حضور یافته و برگ زرّین دیگری بر افتخارات این سرزمین افزودند.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
محمدصادق معتمدیان
نظر شما