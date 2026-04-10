معتمدیان: حضور حماسی مردم در اربعین اقتدار ایران را استوارتر ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، امروز با صدور پیامی از حضور حماسی و متعهدانه مردم استان تهران در آیین اربعین قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای(ره) قدردانی کرد.

استاندار تهران در این پیام، حضور پرشور مردم را جلوه‌ای درخشان از ایمان، وفاداری و بصیرت انقلابی دانست و تصریح کرد: این حضور عظیم، ایران اسلامی را سرفراز ساخت، پایه‌های اقتدار جمهوری اسلامی را استوارتر نمود و دشمنان را در نیات شومشان ناامید کرد.

معتمدیان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بر ضرورت تداوم این همبستگی و حضور مؤمنانه در صحنه‌های مختلف تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود مردم شریف تهران با مشارکت گسترده در تجمعات شبانه و حضور پرشکوه در نماز جمعه امروز (۲۱ فروردین) در جوار مرقد مطهر امام راحل، بار دیگر رشته‌های اتحاد و انسجام ملی را مستحکم‌تر از گذشته تداوم بخشند.

وی در بخش دیگری از این پیام، همدلی و همصدایی ملت ایران را سرمایه‌ای گرانبها و نشانه‌ای از حیات و هویت ملی برشمرد که در برابر دشمنان استوار و سرفراز ایستاده است.

استاندار تهران در پایان ضمن قدردانی صمیمانه از یکایک مردم فهیم و انقلابی استان تهران، حضور آنان در این اجتماع عظیم و تاریخی را برگ زرین دیگری بر افتخارات این سرزمین توصیف کرد.

متن کامل پیام محمدصادق معتمدیان به شرح زیر است:

مردم شریف و بصیر استان تهران؛

حضور آگاهانه و پرشور شما در آیین اربعین قائد شهید عظیم‌الشأن، حضرت امام خمینی (ره)، جلوه‌ای درخشان از ایمان، وفاداری و بصیرت انقلابی بود؛ حضوری که ایران اسلامی را سرافراز ساخت، پایه‌های اقتدار جمهوری اسلامی را استوارتر نمود و دشمنان بدخواه این مرز و بوم را در نیّت‌های باطلشان ناکام و مأیوس کرد.

بی‌تردید، این حرکت عظیم مردمی، مشمول عنایات الهی بوده و ثمره آن عزّت افزون‌تر، اقتدار پایدارتر و استقلالی ریشه‌دارتر برای میهن عزیزمان خواهد بود، إن‌شاءالله.

اکنون، پیرو فرمایشات رهبر معظّم انقلاب اسلامی (دامت برکاته)، شایسته است این همبستگی و حضور مؤمنانه، در صحنه‌های دیگر نیز تداوم یابد؛ به‌ویژه با مشارکت گسترده در تجمعات شبانه و همچنین حضور پرصلابت در نماز جمعه امروز (۲۱ فروردین) در جوار مضجع مطهّر امام راحل عظیم‌الشأن (رضوان‌الله تعالی علیه)، تا رشته‌های اتّحاد و انسجام ملّی، مستحکم‌تر از همیشه تداوم یابد.

این هم‌صدایی و هم‌دلی، سرمایه‌ای گران‌بها و نشانه‌ای آشکار از حیات و هویّت ملّتی است که با اراده‌ای واحد، آرمان‌های خویش را فریاد می‌زند و در برابر دشمنان، استوار و سرافراز می‌ایستد.

اینجانب، ضمن قدردانی صمیمانه از یکایک شما مردم فهیم و انقلابی استان تهران، مراتب سپاس و درود خود را نثار تمامی عزیزانی می‌نمایم که در این اجتماع عظیم و تاریخی حضور یافته و برگ زرّین دیگری بر افتخارات این سرزمین افزودند.

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

محمدصادق معتمدیان