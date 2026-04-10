کاروان «هرمز» آماده مبارزات در ازبکستان/ انگیزه بالای تکواندوکاران

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان ۲۳ لغایت ۲۸ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. به همین منظور تیم های نوجوانان دختر و پسر ایران با عنوان «کاروان هرمز» که تمرینات آماده سازی خود را در ساری و گیلان پیگری کردند، روز سه شنبه به صورت زمینی از مرز ترکیه عبور کردند و راهی شهر «وان» شدند.

تیم ملی ایران از وان با هواپیما راهی شهر تاشکند در ازبکستان، محل برگزاری این مسابقات شد و صبح امروز جمعه ۲۱ فروردین ماه به این کشور رسید.

گفتنی است با توجه به رشادت های نیروهای مسلح در حفاظت و پاسداری از میهن اسلامی به خصوص تنگه هرمز، کاروان اعزامی به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان با افتخار «هرمز» نامگذاری شد و ملی پوشان با انگیزه ای بالا به دنبال کسب افتخاری دیگر برای ایران هستند.

در گروه دختران بهار طهماسبی، نگار مظفری، سیده زهرا موسوی، هلیا ابراهیمیان ، روزان حیدری،دینا بابارحیم،پینار لطفی زاده،آیناز میکائیلی، عسل گل تپه و حنا زرین کمر حضور دارند.

هدایت تیم ملی نوجوانان دختر برعهده نیلوفر صفریان به عنوان سرمربی است، پروین کشاورز، فاطمه خیری و زهرا کنگرانی به عنوان مربی وی را یاری می کنند.

در گروه پسران، امیر ارسلان احمدی، طاها ناظر، علی رزمیان، عرفان خدایی، امیر اقبالی ، پارسا هوشیار، ابوالفضل نجفی ،بنیامین سلطانیان امیرعلی حضرتی، و محمدجواد گریان ترکیب تیم ملی هستند.

هدایت تیم ملی نوجوانان بر عهده فیض‌الله نفجم به عنوان سرمربی است. کوروش رجلی، بهبود خداداد و مسعود کاظم پور به عنوان مربی وی را همراهی می‌کنند.

غلامحسین ذوالقدری سرپرست سازمان تیم های ملی به عنوان سرپرست و مهدی نوایی سرپرست فدراسیون تکواندو به عنوان مدیر تیم در این رقابت ها حضور دارند.