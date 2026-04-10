به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالله کیوانی پیش از ظهر جمعه در مراسم چهلم قائد شهید در مصلی امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس قانون اساسی و رأی مردم، اصل ولایت فقیه به‌عنوان رأس حاکمیت نظام اسلامی تعریف شد.

وی افزود: در همان ابتدای انقلاب، جریان‌های غرب‌گرا و شرق‌گرا تلاش کردند با تخریب این اصل، ولایت فقیه را به دیکتاتوری تعبیر کنند؛ در حالی که رهبر انقلاب تصریح کردند ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است و اگر ولی فقیه نباشد، زمینه دیکتاتوری فراهم می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تجربه چند دهه حکمرانی در جمهوری اسلامی گفت: پس از حدود چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، برای دوست و دشمن ثابت شده که سبک مدیریت مبتنی بر ولایت فقیه، مترقی‌ترین و پیشرفته‌ترین الگوی مدیریتی برای هدایت جامعه است.

وی سه شاخص اصلی این سبک مدیریتی را عقلانیت، تکیه بر فضائل اخلاقی و اتکا به مردم دانست و تصریح کرد: در هیچ نظام مدیریتی در جهان این سه مؤلفه به‌صورت همزمان در کنار یکدیگر دیده نمی‌شود.

آیت الله کیوانی با اشاره به نقش عقلانیت در مدیریت بحران‌ها و جنگ‌ها خاطرنشان کرد: مهم‌ترین جلوه عقلانیت در شرایط سخت، به‌ویژه در میدان جنگ و بحران‌ها نمایان می‌شود؛ یکی از ارکان مهم مدیریت هشت سال دفاع مقدس، عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها بود.

وی ادامه داد: در کنار عقلانیت، رعایت فضائل اخلاقی نیز از اصول اساسی در فرهنگ مبارزه اسلامی است و حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز نباید اصول اخلاقی زیر پا گذاشته شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری به فتوای امام خمینی(ره) درباره حرمت استفاده از بمب اتم اشاره و مطرح کرد: سلاح‌های کشتار جمعی با نابودی انسان، محیط زیست و موجودات زنده همراه است و با مبانی اخلاقی اسلام سازگار نیست.

وی شاخص سوم مدیریت در نظام اسلامی را تکیه بر مردم عنوان کرد و افزود: در جمهوری اسلامی، مردم منشأ قدرت، استمرار و دفاع از نظام هستند و همین مسئله موجب شده ادعای دموکراسی در غرب با چالش جدی مواجه شود.

آیت الله کیوانی با بیان اینکه ثمره این سبک مدیریتی بی‌نظیر بوده است، اظهار داشت: تشکیل نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در دل دنیای مادی شرق و غرب، معجزه‌ای بزرگ به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: تربیت و شکل‌دهی امتی بر پایه فضائل اخلاقی در برابر جبهه استکبار که مظهر رذایل اخلاقی است، از مهم‌ترین دستاوردهای این مدیریت به شمار می‌رود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان گفت: حتی در شرایطی که فرماندهان و رهبران به شهادت می‌رسند، به برکت همین سبک مدیریت و سازمان‌دهی، ملت ایران با قدرت در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند و آنان را وادار به اعتراف به شکست می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر با تکیه بر عقلانیت، فضائل اخلاقی و حضور مردم، موجب شده دشمنان در میدان طراحی‌شده جمهوری اسلامی قرار گیرند و ناچار به پذیرش شرایط آن شوند.