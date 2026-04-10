قیمت گران ترین بلیت جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از سه ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قیمت گران‌ترین بلیت این مسابقات را اعلام کرد.

رسانه AP در این رایطه نوشت: تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و پاراگوئه صبح شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۳۰ به وقت ایران اولین بازی جام جهانی را برگزار می کنند و فیفا قیمت بلیت نزدیک ترین ردیف به زمین بازی را ۴ هزار و ۱۵۰ دلار تعیین کرده است.

همچنین قیمت برخی دیگر از بلیت های این بازی به ارقام ۱۹۴۰ تا ۲۳۳۰ دلار به فروش خواهد رسید.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه G با تیم های ملی نیوزیلند، مصر و بلژیک همگروه است.