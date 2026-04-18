۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۹

دفاع رئیس فیفا از قیمت سرسام آور بلیت های جام جهانی ۲۰۲۶

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به دفاع از نحوه پرداختی تماشاگران این رشته در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه اکیپ فرانسه، افزایش سرسام آور قیمت بلیت های جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مواردی است که این روزها در اقتصاد دنیا سر و صدا به راه انداخته است. رقابت هایی که بلیت ۳ هزار دلاری تا ۱۸۰ دلاری برای هواداران در نظر گرفته است اما هنوز هیچ خبری از توزیع بلیت ها با قیمت پایین وجود ندارد. همچنین بلیت فینال بازی ها نیز فعلا با نرخ نزدیک به ۱۱ هزار دلار در حال توزیع است.

فیفا در پی ازسرگیری فروش، قیمت بلیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را به ۱۰٬۹۹۰ دلار افزایش داده است. بلیت‌های مسابقه افتتاحیه این رقابت‌ها بین مکزیک و آفریقای جنوبی که در ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی برگزار می‌شود حالا با قیمت ۲٬۹۸۵ دلار عرضه می‌شوند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با دفاع از قیمت بلیت ها آن را سرمایه اصلی انباشته مالی فوتبال دنیا دانست و گفت: جام جهانی منبع اصلی و در حال حاضر تنها منبع درآمد فیفا است. برای یک ماه درآمد داریم و سپس آن پول را برای ۴۷ ماه باقی‌مانده، تا جام جهانی بعدی خرج می‌کنیم.

