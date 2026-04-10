به گزارش خبرگزاری مهر، جواد بخشی الموتی، عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد جدید شکست آمریکا در جنگ تحمیلی سوم و چالشهای پیش روی ترامپ پرداخت.
بخشی الموتی با اشاره به تناقضهای آشکار در مواضع آمریکا پس از آتشبس، خاطرنشان کرد: سیبیاس به نقل از منابع دیپلماتیک متعدد فاش کرده که به ترامپ شخصاً گفته شده بود آتشبس با ایران در تمام منطقه از جمله لبنان اعمال خواهد شد و او نیز موافقت کرده بود. حتی توییت نخست وزیر پاکستان نیز این موضوع را تایید می کند. اما پس از تماس تلفنی نتانیاهو، نظر ترامپ تغییر کرد؟! این یعنی رئیسجمهور آمریکا نه تنها تصمیمگیرنده نهایی نیست، بلکه یک تلفن از نخستوزیر اسرائیل کافی است تا تعهدات رسمی خود را نقض کند. چه تحقیری بالاتر از این برای ابرقدرت مدعی؟
وی افزود: تاکر کارلسون، مجری معروف آمریکایی، دیشب یک سؤال اساسی پرسید: «اگر شما قدرتمندترین نیروی نظامی جهان هستید، چرا نمیتوانید ایران را مجبور کنید گلوگاه خلیج فارس را باز کند؟» که با اهانت ترامپ مواجه شد و جالب است که مدعی دموکراسی اول جهان اینگونه پی در پی رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات را به باد تهمت و اهانت می گیرد. این سؤال، خلأ تئوریک راهبردی آمریکا را نمایان میکند. هیمنه پوشالی ارتش آمریکا در این جنگ برای همیشه فرو ریخت. در دهههای گذشته، هیچ ملتی توانایی تحقیر چنین ارتشی را نداشته است. ملت ایران و نیروهای مسلح ما با اراده پولادین، این کار را کردند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه به تحلیل فشارها بر ترامپ پرداخت و تصریح کرد: اظهارات اخیر ملانیا ترامپ که مجبور شد در یک سخنرانی نادر علنی، هرگونه ارتباط با شبکه اپستین را تکذیب کند و به تفصیل درباره آن توضیح دهد، نشان میدهد که پروندههای شخصی ترامپ به یک اهرم فشار فوقالعاده جدی علیه او تبدیل شده است. صاحبان پروژه اپستین امروز از ترامپ میخواهند که جنگ را به هر قیمتی ادامه دهد حتی علی رغم فشارهای افکار عمومی داخل آمریکا. نتانیاهو بازی خطرناکی را دنبال میکند؛ او میخواهد ترامپ را تا عمق باتلاق بکشاند.
بخشی الموتی با اشاره به نقش پاکستان و آینده مذاکرات گفت: وزیر دفاع پاکستان، اسرائیل را «شر و نفرینی برای بشریت» خواند. این موضع روشن نشان میدهد که میانجی نیز از فریب خوردن توسط آمریکا و اسرائیل ناراضی است. اما آینده مذاکرات روشن است: ایران نشان داده که حتی در برابر یک تهاجم ترکیبی همهجانبه، سر تسلیم فرود نمیآورد. ترامپ و مشاورانش باید با ادراک درست از وضعیت، به این جنگی که نتانیاهو علیه ملتهای منطقه به راه انداخته پایان دهند، پیش از آن که خود در این گرداب گرفتارتر شوند. اگر آمریکا مانند دو جنگ تحمیلی اخیر به نتانیاهو اجازه نابودی دیپلماسی را بدهد، اقتصاد خود و جهان را به فروپاشی میکشاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آتشبس شکننده است، اما حضور میلیونی ملت ایران پایدار است. حماسه ۲۰ فروردین در چهلم رهبر شهید، در کنار حماسههای ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند، رکوردی بیسابقه در تاریخ ایران ثبت کرد. این حضور خیابان به خیابان و روستا به روستا و شهر به شهر نشان داد که ملت ایران شکستناپذیر است و تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب، صحنه را خالی نخواهد کرد. دشمن اگر از این موج عظیم بیداری عبرت نگیرد، سرنوشتی جز نابودی و ذلت ابدی نخواهد داشت.
