۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

کشف ۵ هزار عدد قرص و بیش از ۸ لیتر شربت مخدر غیرمجاز در مراغه

کشف ۵ هزار عدد قرص و بیش از ۸ لیتر شربت مخدر غیرمجاز در مراغه

مراغه- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی از کشف ۵ هزار عدد انواع قرص و مقدار ۸ ونیم لیتر شربت مخدر غیرمجاز و دستگیری یک نفر متهم در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز جمعه اعلام کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مراغه با اشراف اطلاعاتی و فنی پلیسی، یکی از فروشندگان حرفه‌ای موادمخدر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی اقدام به بازرسی از مخفیگاه وی کردند.

این مرکز تصریح کرد: ماموران در بازرسی از مخفیگاه این مواد فروش تعداد ۵ هزار عدد انواع قرص و مقدار ۸ ونیم لیتر انواع شربت مخدر و غیرمجاز کشف و ضبط و متهم را دستگیر کردند.

این مرکز با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد،اضافه کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک و مظنون در ارتباط با خرید و فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند

کد مطلب 6797102

