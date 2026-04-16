به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی روز پنجشنبه در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی وقوع سرقت دو دستگاه خودروی پژو و پراید در سطح شهرستان میانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

این مرکز افزود: مأموران کلانتری با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق شدند هر دو سارق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس با بیان اینکه متهمین در بازجویی‌های اولیه به سرقت خودروها اعتراف کرده اند، تصریح کرد: خودروهای سرقتی کشف و به مالکان تحویل داده شد.

این مرکز در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.