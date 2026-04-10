۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

۵ گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا مشخص شدند

مسئولان فدراسیون فوتبال ایتالیا ۵ گزینه برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور در نظر گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایتالیا با هدایت گتوزو برای سومین دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز ماند تا قهرمان ۴ دوره مسابقات جام جهانی یک رکورد منفی به ثبت برساند.

پس از این موضوع سرمربی و رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از سمت های خود کناره‌گیری کردند. در همین حال قرار است در ماه ژوئن (حدود دو ماه دیگر) انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا برگزار و سرمربی تیم ملی این کشور هم مشخص خواهد شد.

رسانه های ایتالیایی خبر دادند که روبرتو مانچینی، جان پیرو گاسپرینی، ماسیمیلیانو آلگری، سیمونه اینزاگی و آنتونیو کونته ۵ گزینه نهایی هدایت تیم ملی ایتالیا هستند که احتمال حضور کونته روی نیمکت «آتزوری» بیشتر از سایر نفرات است.

