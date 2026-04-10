دعوت از سه همدانی به اردوهای تیم ملی والیبال

حمید بادامی‌نجات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت سه والیبالیست همدانی به اردوی تیم ملی، اظهار کرد: در ادامه روند رو به رشد والیبال استان همدان، سه بازیکن مستعد استان همدان به اردوهای تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف دعوت شدند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای والیبال همدان در پرورش استعدادهای ملی است.

وی افزود: بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختران، ریحانه حسینی و ترنم نظری دو والیبالیست مستعد استان همدان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال دعوت شده‌اند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به زمان برگزاری این اردو گفت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختران از روز جمعه ۲۱ فروردین‌ماه آغاز شده و تا صبح سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه در مجموعه ورزشی ایثار واقع در استان مازندران برگزار خواهد شد.

بادامی‌نجات همچنین از دعوت یک والیبالیست دیگر همدانی به اردوی تیم ملی نوجوانان خبر داد و بیان کرد: مبین زمانپور، والیبالیست نوجوان همدانی که در حال حاضر در باشگاه شهداب یزد فعالیت می‌کند نیز با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور دعوت شده است.

وی ادامه داد: زمانپور از جمله استعدادهای والیبال استان همدان است که مسیر رشد خود را در آکادمی سروقامتان همدان سپری کرده و امروز حضور او در جمع ملی‌پوشان نوجوان، حاصل تلاش مربیان و ساختار استعدادیابی در استان است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با بیان اینکه هیئت والیبال استان در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای شناسایی و پرورش استعدادهای والیبال انجام داده است، گفت: تلاش کرده‌ایم با برگزاری لیگ‌های رده‌های پایه، تقویت آکادمی‌ها و حمایت از مربیان فعال، مسیر رشد بازیکنان مستعد استان را هموار کنیم.

بادامی‌نجات تصریح کرد: دعوت سه بازیکن از استان همدان به اردوهای تیم‌های ملی نشان می‌دهد که والیبال همدان از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و در صورت استمرار این برنامه‌ها می‌توانیم در آینده شاهد حضور بازیکنان بیشتری از استان در سطح ملی باشیم.

وی در پایان با تبریک این موفقیت به جامعه والیبال استان، خانواده این ورزشکاران و مربیان آنها گفت: امیدواریم این بازیکنان با تلاش و پشتکار بتوانند در اردوهای تیم ملی عملکرد موفقی داشته باشند و نمایندگان شایسته‌ای برای والیبال همدان باشند.