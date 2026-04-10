به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل وقوع ناپایداری‌های همرفتی طی روز یکشنبه ۲۳ فروردین، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نواحی مستعد با گردوخاک، در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش‌های همرفتی در همه مناطق استان به ویژه مناطق جنوب و غرب و شرق اصفهان، از جمله شهرستان‌های دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، کبوتر آباد، کوهپایه، نایین، نطنز، ورزنه، خور و بیابانک، اصفهان، مبارکه، فریدن(داران)، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، بویین میان دشت، چوپانان، نجف آباد و انارک پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها فصلی و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی و آمادگی نیروهای امدادی تاکید کرده است.

هواشناسی در ادامه همچنین نسبت به شرایط گردایان فشاری و وزش باد شدید و وقوع توفان لحظه ای توام با گرد خاک و کاهش دید موقتی طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه ۲۳ تا ۲۵ فروردین هشدار داده و افزوده است که این شرایط ابتدا مناطق جنوب مرکزی و شرق استان به ویژه انارک، چوپانان، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، نایین، نجف آباد، ورزنه و اصفهان را در برمی‌گیرد و در روز دوشنبه همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نطنز، خوانسار، دهق، عسگران، کاشان، آران و بیدگل و بویین میان دشت ادامه می‌یابد و طی روز سه‌شنبه در مناطق شمال و شرق استان آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نایین، نطنز، ورزنه، شاهین شهر و میمه ادامه خواهد یافت.

هواشناسی افزوده است که طی این سه‌روز احتمال سقوط اشیای سبک از ارتفاع و خسارت به سازه های موقت(داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها)، شکستن شاخه درختان فرسوده، آسیب به خطوط انتقال برق و اختلال موقت در شبکه، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانه ها وجود دارد.‌

هواشناسی در ادامه توصیه کرده است که تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی اتخاذ شود و استحکام‌سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی مورد توجه باشد؛ همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید شده است.