سامانه بارش همرفتی در راه اصفهان است؛ صدور هشدار زرد هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا شنبه پنجم اردیبهشت ماه ناپایداری‌های همرفتی و فعالیت سامانه بارشی مناطق غرب و جنوب و به تدریج تا روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت سراسر استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش باران و رعدوبرق در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد به نسبت شدید و در نقاط مستعد با گردوخاک محلی طی پنج روز آینده پیش‌بینی می‌شود و شدت ناپایداری‌ها طی روزهای یکشنبه و سه شنبه خواهد بود.

هواشناسی اصفهان اضافه کرده است که فعالیت سامانه بارشی همرفتی در روزهای شنبه تا دوشنبه، مناطق غرب و جنوب استان به ویژه شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر و گلپایگان را در برمی‌گیرد و طی روزهای یک‌شنبه تا سه‌شنبه در سراسر مناطق استان به ویژه نیمه غربی بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نطنز، اصفهان و کبوتر آباد ادامه خواهد یافت‌.

هواشناسی نسبت به احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنه‌های کوهستانی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی و تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.