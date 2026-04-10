امام جمعه گناوه: حضور مردم از عوامل شکست دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت اربعین شهادت رهبر حکیم و فرزانه و مجاهد خستگی ناپذیر مشعل هدایت و سکاندار کشتی انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب ،ابرمرد تاریخ شخصیت شجاعی بود که در مقابل دشمن ایستاد و برای عزت ملت هم خود و هم خانواده اش را فدای این نظام و آب و خاک کرد و هرگز تسلیم دشمن نشد.

امام جمعه گناوه افزود: رهبر شهید انقلاب مانند جد خود امیرالمومنین علی (ع) مظلوم اما مقتدر بود وحقیقت و واقعیت این شخصیت بی نظیر عالم اسلام پس از شهادت مظلومانه اش برای دوست و دشمن روشن شد .

وی اضافه کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی هرگز به دشمن دست بیعت نداد و فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند و عزتمندانه و مقتدرانه بهترین راه و آرزوی دیرینه خود که همان شهادت در راه خدا بود را انتخاب کرد.

وی ادامه داد: امروز خیلی از کسانی که در زمان حیات شریف ایشان بر اثر تبلیغات دشمن تحت تاثیر و هجمه ی امپراتوری رسانه ای دشمن قرار گرفتند متوجه اشتباه خود شدند اما رهبر شهید حتی در جنگ تروریستی دی ماه فرمود اینها بچه های ما هستند و تحت تاثیر افکار دشمن قرار گرفتند و امروز نیز قلب مهربان امام شهید همچون اقیانوس عظیم و بی پایانی همه این ها را در قلب مهربان خودش جای می دهد و می بخشد .

وی با اشاره به زهد و ساده ریستی رهبر شهید انقلاب ادامه داد: گرچه ما از این نعمت محروم شدیم اما راه و سیره و روش زندگی آن امام شهید برای همه ما الگو است.

وی بیان کرد: اگر چه شهادت رهبر،امام و مقتدا برای همه ما بسیار سخت بود اما خداوند با انتخاب خلف صالح ایشان مرهمی بر دل های مغموم و محزون و جریحه دار گذاشت و ایشان امروز میدان دار اصلی این انقلاب و نظام و جنگ تحمیلی است.

وی با اشاره شکست دشمن در جنگ رمضان گفت: امروز دشمن در جنگ و تهاجم به کشورمان بعد از چهل روز مقاومت مردم شکست خورده است و همه کارشناسان و تحلیلگران از دوست و دشمن اعتراف به شکست اسرائیل و آمریکا کرده اند و همین شکست باعث شد تا دشمن مجبور به تقاضای مذاکره شود.

وی با بیان اینکه دشمن اهداف حداقلی و حداکثری را در این جنگ دنبال می کرد، گفت: اهداف حداکثری دشمن شامل تغییر نظام سیاسی، سرنگونی حاکمیت ایران اسلامی، تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی،دخالت در تعیین رهبری و تجزیه ایران بود که در همه این اهداف شکست خورد.

وی اضافه کرد: دشمن که در اهداف حداکثری با شکست مواجه شد به دنبال دستیابی به اهداف حداقلی خود شامل کاهش برد موشک ها ،محدود کردن سطح غنی سازی اورانیوم که به هیچ یک از این اهداف هم دست پیدا نکرد و در مقابل ایران درمانده شد .

وی با اشاره به سه عامل مهم شکست دشمن ادامه داد: آمادگی نیروهای مسلح ایران، حضور خیابانی مردم و دیپلماسی فعال ایران اسلامی سه عامل شکست دشمن بود .

وی با اشاره به مقایسه شرایط کنونی با شرایط سال های قبول قطعنامه بعد از جنگ تحمیلی ۸ ساله گفت: اصلا اینطور نیست در آن زمان آنها این قطعنامه را در شورای امنیت مصوب کرده بودند ولی این بار ما آنها را وادار به تسلیم و اراده خود را بر دشمن تحمیل کردیم.

وی بیان کرد:اگر چه ممکن است عده ای به خاطر عرق و شرافتی که دارند ناراحت باشند اما باید توجه کنیم که خدای نکرده اگر نسبت به مسئولین و نیروهای مسلح یا به دیپلماسی انگ خیانت بزنیم این خود خیانت است .و این حرف ها و صحبت ها بازی کردن در زمین دشمن است.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی در حال حاضر در موضع قدرت قرار دارد، گفت: همه باید اتحاد ، وحدت و حضور در خیابان را که باعث شکست و استیصال و درماندگی دشمن شد را حفظ کنیم و مقابل دشمن ایستادگی کنیم.

محور مقاومت خط قرمز است

وی گفت: همین آتش بس موقت هم متزلزل است چون به یکی از شرایط ده گانه ما که محور مقاومت باید در حاشیه امن باشد عمل نشده است و مردم مظلوم لبنان مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار دارند.

امام جمعه گناوه گفت: محور مقاومت خط قرمز است و اگر این شرط و خط قرمز ما که محور مقاومت و حزب الله لبنان است را نپذیرند مجددا موشک های ما سوی دشمن شلیک خواهد شد.

وی با اشاره به سه تاکید پیام مقام معظم رهبری در اربعین امام شهید و جنگ تحمیلی گفت: ایشان فرمودند: ما حتما متجاوزین تبه کاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نخواهیم کرد، غرامت تک تک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم گرفت، حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم کرد .

وی گفت: این پیام رهبر ما با آیه ی سوره ی فتح آغاز می شود این برای ما یعنی پیروزی و نصرت است.

وی با تسلیت شهادت امام صادق (ع) گفت: آخرین جمله و وصیت امام صادق علیه السلام این بود فرمود « شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد» .