به گزارش خبرگزاری مهر، الهه باقری، فعال حوزه مد و لباس استان خراسان رضوی، هدف از این طراحی را انتقال حس هویت، تعلق خاطر و این پیام که ایران قلب من است به مخاطبان، به ویژه نوجوانان و جوانان عنوان کرد.
بنابراین گزارش، این مجموعه خلاقانه که فرآیند طراحی آن در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ به اتمام رسیده، هماکنون توسط ۲ موسسه مد و لباس در مرحله تولید قرار دارد.
جلیقههای قلب نشین با پارچه مخمل تولید شده که جذابیت نوع، رنگبندی، کمتر چروک شدن و همچنین آهار داشتن آن، باعث بهتر دیده شدن نقشه زیبای ایران میشود.
همچنین در طراحی این پوشاک، تلاش شده تا ارزشها و ذائقه نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شود و پوششهایی شیک و مورد پسند طراحی گردد تا با میل و رغبت مورد استفاده قرار گیرند. شال قلبنشین نیز قابلیت استفاده برای همگان در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاوت، انتخابی کاربردی است.
جلیقه، نمای بزرگتر و جذابتری از نقشه ایران را به نمایش میگذارد و در قسمت پشت جلیقه، سه رنگ پرچم ایران نیز خودنمایی میکند.
این جلیقه طراحی شده، دارای ویژگی منحصربهفردی است که امکان استفاده آن را برای افراد با سایزهای مختلف فراهم میکند.
مجموعه شال گردن و جلیقه قلبنشین بازتابی از روحیه وطندوستی در میان فعالان حوزه مد و لباس است. لوگوی فرمد به عنوان برند اثر، در پایین هر دو طرح نصب شده است.
