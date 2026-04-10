سرشبکه کلاهبرداری رمزارزی در نقطه صفر مرزی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر،بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سرشبکه کلاهبرداری سایبری در نقطه صفر مرزی خبر داد.
وی اظهار داشت: در پی شکایات متعدد شهروندان درباره کلاهبرداری از طریق کانالهای سیگنالدهی رمزارز، موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان پیشوا قرار گرفت.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و ردیابی تراکنشهای مالی، موفق به شناسایی مخفیگاه سرشبکه این باند در یکی از روستاهای مرزی آذربایجان غربی شدند.
القاصیمهر تصریح کرد: متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. بررسیهای اولیه حاکی از فعالیت گسترده این شبکه در چندین کانال تلگرامی است و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
وی در پایان از تمامی مالباختگان کانال «تک ترید | طلا دلار» خواست برای پیگیری و ثبت شکایت به آدرس: پیشوا، سناردک، بعد از دادسرا، طبقه فوقانی کلانتری ۱۱ مراجعه یا با شماره ۰۲۱۲۱۸۷۷۶۲۱ تماس حاصل کنند.
