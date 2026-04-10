حسینی: استمرار حضور مردم در میدان، میز مذاکره را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان با تشریح ابعاد جنگ اخیر، تأکید کرد: کشورمان با هوشیاری و اتحاد مردم و مسئولان، دشمن را در میدان نظامی و رسانه ای شکست داده و اکنون باید در عرصه دیپلماسی نیز پیروزی را تثبیت کند.

امام جمعه زنجان با اشاره به جنگ تمام عیار رسانه ای و روانی دشمن علیه ایران، افزود: بیش از گذشته باید مراقب جنگ رسانه ای و عملیات روانی دشمن بود؛ چرا که او درصدد تضعیف ایمان و امید مردم و ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان است.

وی افزود: هدف دشمن شکستن اتحاد و تضعیف اراده ایرانیان است، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، با توکل بر خدا و تبعیت از رهبری ایستاده و اراده دشمن را ملتهب کرده است.

اتحاد مردم و مسئولان؛ رمز عبور از جنگ ترکیبی

حسینی با تأکید بر ضرورت اتحاد میان مردم و مسئولان در این برهه حساس، تصریح کرد: در این جنگ ۴۰ روزه، مسائل در بخشهای مختلف مدیریت شد و پس از جنگ نیز باید کارهای قرارگاهی در حوزه های گوناگون تداوم یابد.

وی اضافه کرد: رمز انسجام، تبعیت از فرامین رهبری است. امروز هر کسی بخواهد بین مردم و مسئولان تفرقه بیندازد، به دشمن خدمت کرده است.

احاطه بر تنگه هرمز؛ ضربه اقتصادی به دشمن

امام جمعه زنجان با اشاره به خسارتهای مالی وارد شده به دشمن در جریان این درگیری، گفت: احاطه ایران بر تنگه هرمز موجب مشکلات اقتصادی برای آنها شد؛ چون دشمن تصور می کرد جنگ در مدت کوتاهی پایان می یابد، اما چنین نشد.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش شروط ۱۰ گانه ایران برای آتشبس، پیروزی ایران را نشان میدهد و امیدواریم صحنه دیپلماسی نیز به نتایج خوبی منتهی شود..

حجتالاسلام حسینی با استناد به موازین قرآنی اظهار داشت: گفتوگو با دشمن باید بر مبنای بیاعتمادی و سوءظن باشد. ما تا تحقق کامل شروط پیش خواهیم رفت و اختیار جنگ و صلح با مقام معظم رهبری است.

وی تأکید کرد: باید از ابتلائات جنگ ۴۰ روزه درس بگیریم. دشمن درصدد اختلاف افکنی و روایتگری جنگ به نفع خود است، اما او در این جنگ شکست خورده و به اقرار جهانیان، هیمنه و هژمونیاش درهم شکسته شده است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه آتشبس در مقطع کنونی ادامه همان جنگ نظامی است ، اذعان داشت: جنگ دو مقطع نظامی و سیاسی-دیپلماتیک دارد. کشورمان باید در عرصه سیاسی همانند بخش نظامی دستاوردهای خود را تثبیت کند. همگان باید بدانند بعد از جنگ به شرایط قبل باز نمیگردیم.

وی شروط اصلی ایران را چنین برشمرد: اقتدار بر تنگه هرمز، اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه، تقویت محور مقاومت در عراق، لبنان و یمن، و دیگر شروطی که بر آنها پافشاری خواهیم کرد.

حسینی با گرامیداشت یاد امام شهید و شهدا، گفت: خون پاک ولی خدا این نهضت را برپا کرد و تا انتقام خون شهدا را نگیریم، بر شروط ایستادگی خواهیم کرد. منطق مقاومت و جهاد برای نابودی ظلم و استمرار پیش رو خواهد بود.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: استمرار حضور مردم در میدان، میز مذاکره را تقویت میکند و مقاومت و ایستادگی مردم در صحنه، صدچندان اهمیت دارد. حضور مردم در اجتماعات، غرور ملی، حماسه و شهادت را به نمایش گذاشت و بسیاری از توقف جنگ آزرده شدند که این به خاطر روحیه حماسی و انقلابی آنهاست.