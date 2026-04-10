امام جمعه بوکان: شکست آمریکا برای همیشه در تاریخ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عباس احمدی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به شکست سخت دشمنان در جریان درگیری‌ های اخیر اظهار کرد: با ایستادگی مردم و مقابله جانانه نیروهای مسلح، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و این شکست برای همیشه در تاریخ ثبت شد.

وی با اشاره به آغاز مذاکرات، به سوابق عهدشکنی دشمنان اشاره کرد و افزود: دین اسلام همواره مخالف جنگ و خون‌ ریزی است، اما در برابر تجاوز دشمن، مقابله یک وظیفه شرعی است. تجربه نشان داده که جبهه کفر هرگز قابل‌اعتماد نبوده و پایبند نبودن آن‌ها به اصول آتش‌بس، گواهی بر این مدعاست؛ لذا باید همواره آماده مقابله و تحمیل شکست دوباره به دشمن باشیم.

خطیب جمعه بوکان با استناد به آیات قرآن کریم در خصوص وجوب جهاد، خاطرنشان کرد: خداوند می‌فرماید چه‌بسا اموری برای شما ناخوشایند باشد اما خیر شما در آن است. مبارزه در راه حق، علی‌رغم سختی‌ها، برای ملت ما خیروبرکت به همراه داشته است. اگر در مسیر قرآن و سنت قدم برداریم و در برابر مصائب صبر پیشه کنیم، خداوند بهترین پاداش‌ها را به ما عطا خواهد کرد.

ماموستا احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت رسانه‌های بیگانه در وارونه‌نمایی حقایق اشاره کرد و گفت: رسانه‌هایی نظیر اینترنشنال با دروغ‌پراکنی به دنبال ضربه‌زدن به روحیه ملت بودند، اما بصیرت مردم این توطئه‌ها را خنثی کرد.

امام جمعه بوکان در پایان با اشاره بر ضرورت همبستگی اجتماعی و رعایت اخلاق در جامعه، نمازگزاران را به دستگیری از نیازمندان فراخواند و توصیه کرد: صاحب‌خانه‌ها در این شرایط هوای مستأجران را داشته باشند و با انصاف در اجاره‌بها و انجام خیرات مادی و معنوی، پاداش الهی را برای خود ذخیره کنند.