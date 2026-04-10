ایستادگی تاریخی ملت ایران؛ اقتدار کشور در سایه انسجام مردم تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین نوفرستی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلای المهدی (عج) با اشاره به گذشت ۴۰ روز از سنگین ترین داغ های عمومی در تاریخ کشور ، اظهار کرد: دشمنان تصور میکردند با شهادت قائد امت اسلام، جامعه دچار تزلزل خواهد شد، اما ملت ایران و یاران وفادار انقلاب اسلامی با استقامت خود، این محاسبات را برهم زدند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده مفهوم ولایت در عبور از بحرانها افزود: تجربه این روزها نشان داد که پیوند مردم با ولایت، عامل اصلی حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر انقلاب است و همین عامل، دشمنان را در تحقق اهدافشان ناکام گذاشت.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات خصمانه دشمنان عنوان کرد: قدرتهای استکباری و رژیم صهیونیستی در این مدت، چهره واقعی خود را بیش از گذشته آشکار کردند، اما در مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توانمندیهای پیشرفته دفاعی و اطلاعاتی، پاسخ قاطع و بازدارندهای ارائه دادند.
نوفرستی ادامه داد: هرچند کشور با خساراتی مواجه شد، اما هوشیاری مردم و آمادگی نیروهای مسلح، شرایطی رقم زد که این مقطع زمانی به نقطه عطفی در تقویت قدرت ملی تبدیل شود و جایگاه ایران در عرصههای مختلف ارتقا یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: روحیه جهادی، نگاه راهبردی و ایمان عمیق به وعدههای الهی از مهمترین شاخصههای ایشان بود که در طول سالهای رهبری، مسیر پیشرفت کشور را هموار کرد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه دستاوردهای مهمی در حوزههای مختلف بهویژه توان دفاعی کشور حاصل شده است، افزود: بسیاری از پیشرفتهای امروز، نتیجه سالها هدایت هوشمندانه و برنامهریزی دقیق در سطوح کلان نظام است.
نوفرستی با اشاره به تداوم مسیر انقلاب پس از این حادثه تأکید کرد: اگرچه فقدان این شخصیت برجسته ضایعهای سنگین است، اما روند رو به رشد نظام اسلامی نشان میدهد که این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف اشاره کرد و گفت: مشارکت میلیونی مردم در پویش جان فدا برای ایران، بیانگر عمق وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب است و این حضور، تأثیر مستقیمی بر معادلات بینالمللی دارد و اقتدار کشور را نمایان می کند.
امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط کنونی افزود: تصمیمگیری در مسائل کلان کشور بهویژه موضوعات راهبردی از جمله «صلح و جنگ» ، در چارچوب قانون اساسی و با محوریت ولایت و فرماندهی کل قوا است و این انسجام، رمز عبور از چالشهاست.
وی در پایان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: این پیام با رویکردی دقیق و زمانشناسانه، بسیاری از ابهامات را برطرف کرد و نشان داد مسیر هدایت انقلاب با همان رویکرد حکیمانه رهبر شهیدمان ادامه دارد و پیروز از آن جبهه حق است.
نظر شما