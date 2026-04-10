طلسم ترس از آمریکا توسط امام راحل و رهبر شهید انقلاب شکسته شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صباغیان، در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان سرخس اظهار کرد: هنر بزرگ رهبر شهید انقلاب تربیت نسلی بود که با محوریت الله و با این باور که در این عالم همه کاره خداست، قدرت‌های پوشالی استکبار را در برابر قدرت مطلق خدا چیزی جز توهم نمی‌دانست.

امام جمعه سرخس افزود: رهبر شهید مردم را از بند قدرت‌های استکباری رها کرد و طلسم ترس از آمریکا را شکست و به ملت ایران اعلام کرد که قدرت آمریکا پوشالی است.

وی تأکید کرد: رهبر شهید فرمودند، یکی از امیدبخش‌ترین آیات قرآن آیه معیت الهی است که خدا می‌فرماید ان الله معنا؛ تا وقتی این باور را داشته باشیم که خدا مرکز قدرت و عزت عالم است، شکست ناپذیر خواهیم بود.

صباغیان ادامه داد: مبادا از آمریکا بترسید و مرعوب قدرت شیطان و استکبار شوید؛ ما وحشی بودن آمریکا را می‌بینیم اما به خدا اعتماد داریم و دل در گرو خدا قرار داده‌ایم.

امام جمعه سرخس با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: این پیام ارائه طریق، فصل‌الخطاب و برای همه واجب‌الاطاعه است و باید محور برنامه‌های خود قرار دهیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند، امروز تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس، به جرات می‌توان گفت شما ملت ایران پیروز حقیقی میدان بوده‌اید و این مدال زرینی بر گردن ملت شریف آویختند.

صباغیان تصریح کرد: حضرت آقا نفرمودند آتش‌بس، بلکه فرمودند سکوت در عرصه نظامی؛ یعنی جنگ تمام نشده و نیروهای مسلح دست روی ماشه شلیک موشک‌ها قرار دارد.

امام جمعه سرخس خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس شب‌های ساکتی بود که فرماندهان می‌گفتند امشب از شب‌های درگیری مهم‌تر است، مبادا غفلت کنید؛ امروز نیز وظیفه ما سنگین‌تر شده است.

وی بیان کرد: فریادهای شما در میدان در نتیجه مذاکرات مؤثر است؛ تیم مذاکره‌کننده باید بداند توان موشکی نیروهای مسلح پشت سر اوست.