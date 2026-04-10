جوانان انقلابی روایت فتح و پیروزی را تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی در خطبههای نماز جمعه تربت‌حیدریه اظهار کرد: گاهی جریان‌های غرب‌گرا و لیبرال تلاش می‌کنند با در دست گرفتن روایت، ایران را در موضع ضعف قرار دهند، از این رو نیروهای انقلابی و دلسوز باید مراقب باشند تا روایت فتح و پیروزی در افکار عمومی شکل بگیرد.

امام جمعه تربت‌حیدریه، با تأکید بر اهمیت «جنگ روایت‌ها» در شرایط کنونی، نسبت به تلاش جریان‌های غرب‌گرا برای القای ضعف ایران هشدار داد و گفت: جوانان و نیروهای انقلابی باید با هوشیاری، روایت پیروزی را در جامعه تثبیت کنند.

وی با اشاره به حساسیت شرایط فعلی افزود: این روزها به‌ویژه در بازه زمانی دو هفته‌ای پیش‌رو، بسیار حیاتی است و اگر روایت نخست در اختیار جریان‌های مخالف قرار گیرد، کشور با چالش مواجه خواهد شد.

معلمی با بیان اینکه جنگ همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: آتش‌بس موقت به معنای پایان جنگ نیست و ملت ایران همچنان روحیه مبارزه دارد، همان‌گونه که این روحیه در حضور مردم در خیابان‌ها و میادین قابل مشاهده است.

امام جمعه تربت حیدریه ادامه داد: ملت ایران تا زمانی که پرچم حق در جهان برافراشته نشود، از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کند،با این حال روحیه ایثار و مقاومت در میان مردم مثال‌زدنی است، به‌طوری که حتی اعلام آتش‌بس نیز با واکنش‌های انتقادی و مطالبه ادامه مسیر تا پیروزی نهایی همراه بود.

وی این روحیه را برگرفته از مکتب اسلام و فرهنگ عاشورا دانست و گفت: جهاد در راه خدا، مسیری است که ملت ایران شایستگی پیمودن آن را دارد.

معلمی با تأکید بر ضرورت مدیریت روایت‌ها، خاطرنشان کرد: جبهه انقلاب باید مراقب باشد آتش‌بس به‌عنوان نشانه ضعف تلقی نشود و روایت پیروزی که حتی خیلی از کارشناسان و تحلیلگران غربی نیز به آن اذعان دارند، به‌عنوان روایت غالب مطرح شود.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به ابعاد مختلف جنگ، گفت: هر جنگی دارای دو عرصه میدان و دیپلماسی است و دستاوردهای میدانی باید در عرصه سیاسی تثبیت شود، به عبارتی، ادامه جنگ می‌تواند در قالب مذاکرات و ابزارهای سیاسی دنبال شود.

وی بیان کرد: امروز ایران در موقعیت برتر قرار دارد و توانسته است شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند.