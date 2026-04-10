به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری امروز در خطبه های عبادی سیاسی نمازجمعه که در امامزاده سید حمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب در چهلمین روز شهادت امام شهید و دیگر شهدای اخیر ضمن یادآوری داغ سنگین شهادت، بر نقش این حادثه در آغاز یک حرکت تاریخی در ایران و حتی جهان تأکید دارد.

امام جمعه کاشمر جنایت انجام‌شده در ایران را سنگین و غیرقابل توجیه خواند و افزود: همه کشورها باید آن را محکوم کنند و کشورهایی که هنوز موضع‌گیری نکرده‌اند، گرفتار ترس و واهمه‌اند چون هدف قرار دادن رهبری که طرفدار گفت‌وگو، دانش و عقلانیت است و تنها به دلیل استقلال‌خواهی و تبعیت نکردن از طاغوت مورد حمله قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت این جنایت است.

وی افزود: هنر رهبری تنها در تربیت فرزندان خلاصه نمی‌شد، بلکه توانست جامعه اسلامی را در مسیر عاشورایی امام حسین(ع) تربیت کند.

طاهری ادامه داد: با وجود تهمت‌ها و تخریب‌های رهبر شهید؛ بازهم مردم را به صبوری و مهربانی دعوت می‌کردند و نتیجه این تربیت، حضور بی‌تابانه مردم در خیابان‌ها طی چهل شبانه‌روز بوده است که امروز مقام معظم رهبری حضور و ایستادگی مردم را عامل اصلی تبدیل جنگ تحمیلی سوم به حماسه دفاع مقدس سوم می دانندمقام معظم رهبری حضور و ایستادگی مردم را عامل اصلی تبدیل جنگ تحمیلی سوم به حماسه دفاع مقدس سوم می دانند و این حضور موجب حیرت دشمنان و تحسین ناظران جهانی شده است.

امام‌جمعه کاشمر تأکید کرد: حتی در صورت آغاز مذاکرات، به فرمان مقام معظم رهبری حضور فعال مردم در صحنه ضروری است.

وی با اشاره به اینکه از مردم و گروه‌های اجتماعی مقام معظم رهبری خواسته اندضمن حفظ وحدت ملی، مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند و از هرگونه اقدامی که موجب تضعیف جامعه یا نهادهای کشورمی‌شود پرهیز کنند.