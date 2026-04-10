۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

حضور مردم در شکل‌گیری «حماسه دفاع مقدس سوم» نقش تعیین کننده ای دارد

کاشمر- امام جمعه کاشمر گفت: مقام معظم رهبری حضور و ایستادگی مردم را عامل اصلی تبدیل جنگ تحمیلی سوم به حماسه دفاع مقدس سوم می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری امروز در خطبه های عبادی سیاسی نمازجمعه که در امامزاده سید حمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب در چهلمین روز شهادت امام شهید و دیگر شهدای اخیر ضمن یادآوری داغ سنگین شهادت، بر نقش این حادثه در آغاز یک حرکت تاریخی در ایران و حتی جهان تأکید دارد.

امام جمعه کاشمر جنایت انجام‌شده در ایران را سنگین و غیرقابل توجیه خواند و افزود: همه کشورها باید آن را محکوم کنند و کشورهایی که هنوز موضع‌گیری نکرده‌اند، گرفتار ترس و واهمه‌اند چون هدف قرار دادن رهبری که طرفدار گفت‌وگو، دانش و عقلانیت است و تنها به دلیل استقلال‌خواهی و تبعیت نکردن از طاغوت مورد حمله قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت این جنایت است.

وی افزود: هنر رهبری تنها در تربیت فرزندان خلاصه نمی‌شد، بلکه توانست جامعه اسلامی را در مسیر عاشورایی امام حسین(ع) تربیت کند.

طاهری ادامه داد: با وجود تهمت‌ها و تخریب‌های رهبر شهید؛ بازهم مردم را به صبوری و مهربانی دعوت می‌کردند و نتیجه این تربیت، حضور بی‌تابانه مردم در خیابان‌ها طی چهل شبانه‌روز بوده است که امروز مقام معظم رهبری حضور و ایستادگی مردم را عامل اصلی تبدیل جنگ تحمیلی سوم به حماسه دفاع مقدس سوم می دانندمقام معظم رهبری حضور و ایستادگی مردم را عامل اصلی تبدیل جنگ تحمیلی سوم به حماسه دفاع مقدس سوم می دانند و این حضور موجب حیرت دشمنان و تحسین ناظران جهانی شده است.

امام‌جمعه کاشمر تأکید کرد: حتی در صورت آغاز مذاکرات، به فرمان مقام معظم رهبری حضور فعال مردم در صحنه ضروری است.

وی با اشاره به اینکه از مردم و گروه‌های اجتماعی مقام معظم رهبری خواسته اندضمن حفظ وحدت ملی، مطالبات خود را در چارچوب قانون مطرح کنند و از هرگونه اقدامی که موجب تضعیف جامعه یا نهادهای کشورمی‌شود پرهیز کنند.

