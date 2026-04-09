غرس ۱۶۸ نهال به یاد شهدای «شجره طیبه میناب» در شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه همزمان با ایام پاسداشت مقاومت چهلروزه ملت ایران در برابر جبهه استکبار، آیین درختکاری به یاد شهدای والامقام در شهرستان شفت برگزار شد.
در این مراسم که با حضور ارسلان مقیمی، فرماندار شفت و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی همراه بود، ۱۶۸ اصله نهال به نیابت از «قائد شهید» و فرشتگان دانشآموز شجره طیبه میناب در دل خاک جای گرفت.
ارسلان مقیمی، فرماندار شفت در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر پیوند عمیق میان فرهنگ ایثار و صیانت از محیط زیست، اظهار کرد: «پویش کاشت نهال به یاد شهدا، اقدامی نمادین برای زنده نگه داشتن یاد ستارههای درخشان انقلاب اسلامی است. هدف ما این است که با مشارکت مردم، علاوه بر توسعه پوشش گیاهی، فرهنگ شهادت و مقاومت را در متن طبیعت و زندگی روزمره نهادینه کنیم.»
وی افزود: این ۱۶۸ نهال، نمادی از رویش دوباره آرمانهای شهدای دانشآموزی است که در راه اعتلای این مرز و بوم جانفشانی کردند و امروز وظیفه ماست که با حراست از این امانتها، راه سبز آنان را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: کاشت این نهالها میثاقی دوباره با خون مطهر شهدا است. ما بر این باوریم که هر درختی که به نام یک شهید قد میکشد، گواهی بر زنده بودن آرمانهای والای انقلاب و تداوم ایستادگی در برابر
استکبار جهانی است.
مقیمی در پایان از همکاری همه ادارات شهرستان به ویژه بخشداران، منابع طبیعی، بنیاد شهید امور ایثارگران قدرانی کرد.
