کاشت ۱۱۰۰ اصله نهال به مناسبت روز ارتش در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه ظهر شنبه در حاشیه اجرای پویش ملی سرو ایران افزود: با مشارکت و همکاری جمعی از خادمین حرم حضرت معصومه (س)، مسئولان استانی، کارکنان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری و داوطلبان جمعیت هلال احمر و برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که همزمان با سالروز ولادت با سعادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و در آستانه میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، پویش ملی درختکاری «سرو ایران در چارچوب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و با مشارکت گسترده مردمی در منطقه تنگه‌لَته شهرستان ساری برگزار شد.

وی گفت: در این پویش در سطح ۱۱ شهرستان زیر مجموعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تعداد هزار و ۱۰۰ اصله نهال مثمر و جنگلی غرس شد.

باقری جامخانه در ادامه افزود: در مجموع تاکنون تعداد ۲۲۲ پویش با همکاری ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه برگزار شده که در مجموع این پویش ها تعداد ۲۴ هزار اصله نهال غرس شد.

در جریان این رویداد، حاضران با لبیک‌گویی به توصیه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر غرس نهال امید و ضرورت گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، اقدام به کاشت نهال‌های بومی سازگار با اقلیم مازندران کردند.

گفتنی است نهالکاری در تنگه‌لته، بخشی از برنامه‌های مستمر اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان است.