پویش ملی «سرو ایران» در تنگستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح دوشنبه در این مراسم که با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی برگزار شد،ضمن گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، کاشت نهال را نمادی از پویایی و تداوم مسیر آرمانهای بلند نظام دانست.
مسلم سلیمانی در سخنان خود با اشاره به اهمیت این پویش تصریح کرد: کاشت نهال، کاشت نهال امید در دل جامعه است و ما امروز با غرس این درختان، نه تنها در مسیر توسعه فضای سبز و تقویت مسئولیتپذیری زیستمحیطی گام برمیداریم، بلکه به دنبال ترویج فرهنگ ایثار، پایداری و تعهد به میهن اسلامی هستیم.
فرماندار تنگستان با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در میان نسل جوان، افزود: دانشآموزان و فرهنگیان پرچمداران تربیت نسلهای آیندهساز هستند و مشارکت این عزیزان در پویش سرو ایران، پیوند میان ارزشهای انقلابی و حفاظت از محیطزیست را نشان میدهد و یادآوری میکند که همانطور که شهدا برای حفظ عزت و سربلندی این خاک ایثار کردند، ما نیز موظفیم با کاشت نهال امید، در آبادانی و حراست از این سرزمین کوشا باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این درختان که به یاد شهدای گرانقدر غرس میشوند، نمادی از پایداری و ایستادگی ملت ایران در برابر سختیها و تداوم مسیر پیشرفت و آبادانی کشور تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
این پویش ملی که با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم در تنگستان همراه بود، با غرس چندین اصله نهال به نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به پایان رسید.
نظر شما