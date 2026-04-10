  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

کانادا: تل‌آویو به تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد

وزیر خارجه کانادا حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را قویا محکوم کرد و خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای با بیان اینکه «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید محترم شمرده شود» گفت: ما حملات هوایی اسرائیل به لبنان از جمله بیروت را که موجب کشتار غیرنظامیان شده و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است، قویا محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه کانادا افزود: حفاظت از غیرنظامیان یک الزام غیرقابل مذاکره در قوانین بین‌المللی است. بنابراین، خواستار آن هستیم که اسرائیل به تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد. علاوه بر این، از اسرائیل می‌خواهیم که آتش‌بس دائمی را اجرا کرده و به آن پایبند باشند.

    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      و این در حالی است که متأسفانه برخی کشورهای اروپایی جنایتکار به همراه آمریکا جنایتکار هنوز هم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی جنایتکار را تامین می کنند.
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است و ادامه آن ممکن است به توافق آتش‌بس پایان دهد. جنگ در لبنان ننگی برای بشریت است و نمی‌توان در برابر شمار قربانیان، زخمی‌ها و آوارگان سکوت کرد. حمله اسرائیل به لبنان غیرقابل قبول است و ادامه آن ممکن است به توافق آتش‌بس پایان دهد.
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      کشورهای عربی و هم اسلامی سفیر اسرائیل جنایتکار را اخراج کنند
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. ۱۴۵۳ نفر؛ آمار جدید قربانیان جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان. سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
      • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
        جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و با کمک مالی برخی کشورهای عربی جنایت می کنند، آدم می کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      بیش از ۳۰۰ لبنانی در حمله ۸ آوریل به شهادت رسیدند سئوال اینجاست پس چرا در شورای بی امنیت سازمان بی ملل قطعنامه ضد اسرائیلی صادر نمی شود
    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      حملات رژیم صهیونیستی جنایتکار به لبنان 100 درصد فقط با چراغ سبز ترامپ جنایتکار صورت گرفته است.
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      اتفاقی که درلبنان افتاد یک جنایت جنگیست ،که سازمان ملل نباید سکوت کنه ،انسانها کشته شدند
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      و این در حالی است که جمهوری آذربایجان باکو جنایتکار از طریق ترکیه جنایتکار نفت اسرائیل جنایتکار را تامین می کند.

