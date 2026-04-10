به گزارش خبرگزاری مهر، آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا در بیانیهای با بیان اینکه «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید محترم شمرده شود» گفت: ما حملات هوایی اسرائیل به لبنان از جمله بیروت را که موجب کشتار غیرنظامیان شده و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده است، قویا محکوم میکنیم.
وزیر خارجه کانادا افزود: حفاظت از غیرنظامیان یک الزام غیرقابل مذاکره در قوانین بینالمللی است. بنابراین، خواستار آن هستیم که اسرائیل به تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد. علاوه بر این، از اسرائیل میخواهیم که آتشبس دائمی را اجرا کرده و به آن پایبند باشند.
