به گزارش خبرگزاری مهر، «کِر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگو با شبکه «آی‌تی‌وی نیوز»، با لحنی حاکی از نارضایتی از تبعات اقتصادی اقدامات و سیاست‌های متجاوزانه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد که از تأثیر مخرب مداخله‌جویی‌ها بر اقتصاد کشورش «خسته و کلافه» شده است.

استارمر که به نظر می‌رسد تحت فشار افکار عمومی داخلی قرار دارد، گفت: «من از اینکه خانواده‌ها و کسب‌وکارها در سراسر کشور شاهد بالا و پایین شدن مداوم قبض‌های انرژی خود به دلیل اقدامات پوتین یا ترامپ در جهان هستند، واقعاً خسته شده‌ام.»

این موضع‌گیری استارمر به شکل ضمنی اذعان به شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا و تهدیدهای مکرر واشنگتن در منطقه راهبردی غرب آسیا، از جمله تنگه هرمز، دارد که عواقب آن اقصی نقاط دنیا چه کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه و چه کشورهای توسعه یافته را در برگرفته است.

نخست‌وزیر انگلیس همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد که بر سر حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با رئیس جمهور آمریکا اختلاف نظر داشته و این حملات را در جریان آتش‌بس «اشتباه» خواند و بر توقف آنها تاکید کرد و گفت، این حملات «نباید اتفاق می‌افتاد».