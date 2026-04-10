به گزارش خبرگزاری مهر، «روبرت گولوب» نخست وزیر اسلوونی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به رغم توافقنامه آتشبس، اسرائیل به شدیدترین وجه ممکن لبنان را هدف قرار میدهد.
وی افزود: ما شاهد حملات کورکورانه به مناطق پرجمعیت هستیم که موجب تلفات بسیار بالای غیرنظامیان از جمله کودکان شده است.
نخست وزیر اسلوونی تصریح کرد: اسرائیل قوانین بینالمللی را بیرحمانه نقض کرده، مانع تلاشها برای صلح شده و رنج مردم لبنان را بیش از پیش افزایش داده است.
گولوب نوشت: من به درخواست پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا برای تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل ملحق میشوم. نباید اجازه بدهیم که لبنان، غزه جدید شود.
سانچز چهارشنبه در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: لبنان باید در توافق آتشبس گنجانده شود. جامعه بینالمللی باید نقض جدید قوانین بینالمللی را محکوم کند. اتحادیه اروپا باید توافق همکاری خود با اسرائیل را تعلیق کند. نباید هیچ مصونیتی در مورد این اقدامات جنایتکارانه وجود داشته باشد.
رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتشبس، حملات گستردهای را علیه اهدافی در لبنان از جمله در پایتخت این کشور، بیروت، انجام داده است.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه لبنان از شمول توافق آتشبس خارج نیست، نسبت به نقض تعهدات از سوی طرفهای متجاوز هشدار داده و اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از عدول از توافق، بر عهده ناقضان آن خواهد بود.
