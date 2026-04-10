اخوان بهابادی: راه امام شهید، همچنان چراغ راه هدایت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اخوان بهابادی شب جمعه در مراسم چهلم رهبر شهید که در مسجد جامع شهرستان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، اظهار داشت: این امام شهید، نماد مقاومت، وحدت و پایبندی به اصول اسلام و انقلاب بود و راه ایشان همچنان چراغ هدایت ملت ما است.
وی افزود: امام شهید، نماد عشق و فداکاری برای ملت ایران و تمام مسلمانان است. خون این امام شهید نه تنها چراغ راه ملت است، بلکه دلیل پیروزی قطعی بر توطئهها و نقشههای دشمنان محسوب میشود. دشمنان با تمام تلاشها و دسیسههای خود نتوانستند در برابر اراده قوی ملت و رهبر عظیمالشأن پیروز شوند.
این کارشناس مسائل دینی با اشاره به درخشش و پیروزیهای ملت ایران در برابر دشمنان گفت: شکست دشمنان در این مسیر، نشاندهنده اتحاد و روحیه انقلابی مردم است. تحلیلها و توطئههای آنان آشکار شده و فهمیدهاند که هرچه فشار و ترفند بیشتر باشد، اراده و مقاومت ملت نیز قویتر میشود و آنان ناکامتر خواهند ماند.
اخوان بهابادی بیان داشت: کارکنان و مسئولان نظام با اراده قوی و پشتوانه معنوی امام شهید، همچنان در این مسیر پرافتخار ادامه میدهند. نمونه آن، پیروزیهای اخیر در جبهه مقاومت، شکستهای میدانی دشمنان و عقبنشینی آنان در بسیاری از جبههها است که به فضل خداوند و به برکت خون شهدا حاصل شده است.
امام جمعه موقت بهاباد تأکید کرد: باید ادامهدهنده راه امام شهید باشیم؛ مقاوم، متحد و استوار تا انقلاب مقدس به مسیر خود ادامه دهد و دشمنان هرگز به اهداف شوم خود نرسند.
وی با تأکید بر پوشالیبودن قدرتهای استکبار گفت: رهبر شهید انقلاب با ایمان به ربوبیت خدا، تمسک به قرآن و الگوگیری از پیامبران و اولیای الهی، قدرتهای پوشالی استکبار را در برابر قدرت خداباوری درهم شکست و نشان داد که آنها چیزی جز توهم نیستند.
امام جمعه موقت بهاباد همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: برای رسیدن به ایران قوی، استمرار حضور مردم عزیز در خیابانها، محلات و مساجد ـ همانگونه که در چهل روز گذشته شاهد بودیم ـ ضروری است و این حضور در نتیجه مذاکرات نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نظر شما