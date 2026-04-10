به گزارش خبرگزاری مهر، در اربعین شهادت امام امت و شهدای مظلوم دانش آموز میناب که در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، محفل ادبی «نیمکت‌های آسمانی» برگزار شد.

این محفل ادبی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این فرشته های آسمانی، با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان و دبیر محافل ادبی استان و دیگر شاعران برجسته استانی و علاقه مندان و دغدغه مندان در کتابخانه غدیر خرم آباد برگزار شد.

در محفل ادبی «نیمکت‌های آسمانی» تعدادی از شاعران لرستانی شعرخوانی کردند.