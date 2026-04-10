۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

پیش‌بینی بارش باران در لرستان برای روزهای یکشنبه و دوشنبه

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان از بارش باران در این استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تحلیل شرایط جوی استان لرستان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ اظهار داشت: بر اساس نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز و فردا پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیده های غالب آسمان استان است.

وی ادامه داد: در صورت عدم تغییر در مدل های دریافتی، روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی جو استان تحت تاثیر فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: این سامانه علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد شدید، برای اغلب نقاط استان با شدت و ضعف سبب بارش پراکنده و رگباری باران گاهی رعدوبرق می شود.

وی تاکید کرد که به زودی هشدار هواشناسی مربوطه صادر می شود.

مرادپور یادآور شد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه جو استان نسبتا آرام است.

مدیرکل هواشناسی لرستان توضیح داد: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماها روند افزایشی را خواهند داشت.

کد مطلب 6797318

