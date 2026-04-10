  1. سیاست
  2. رهبری
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

پیام رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سیّدکمال خرازی

پیام رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سیّدکمال خرازی

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی، شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی، دکتر سیّدکمال خرازی را به عموم مردم تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی، شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی، دکتر سیّدکمال خرازی را به عموم مردم، جامعه دانشگاهیان، علاقه‌مندان و شاگردان این استاد و نیز خاندان ارجمند خرازی، به‌ویژه جناب آیت‌الله سیّد محسن خرازی تسلیت و تبریک گفتند.


متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

خبر شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی جناب آقای دکتر سیّدکمال خرازی، سند افتخار برای جامعه دانشگاهیان، اساتید دانشگاه و مسئولان سیاسی نظام جمهوری اسلامی و در سوی مقابل، سند ننگین رذالت مستکبران آمریکایی-صهیونیستی و دشمنان علم، فرهنگ، و تمدّن ایران است.

ایشان سالهای متمادی از عمر خود را به خدمت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغاتی و مسئولیت وزارت خارجه سپری کرده و علاوه بر فعالیت در زمینه‌های نوین علوم شناختی، در شورای راهبردی روابط خارجی ایفای نقش داشت.

این‌جانب شهادت آن شخصیت خدوم و همسر گرامی‌شان را به عموم مردم، جامعه دانشگاهیان، علاقه‌مندان و شاگردان این استاد و نیز خاندان ارجمند خرازی، به‌ویژه جناب آیت‌الله سیّدمحسن خرازی تسلیت و تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان علّو درجات را مسئلت می‌کنم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۱/فروردین/۱۴۰۵

کد مطلب 6797391
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها