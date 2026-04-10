پیام رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سیّدکمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی، شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی، دکتر سیّدکمال خرازی را به عموم مردم، جامعه دانشگاهیان، علاقه‌مندان و شاگردان این استاد و نیز خاندان ارجمند خرازی، به‌ویژه جناب آیت‌الله سیّد محسن خرازی تسلیت و تبریک گفتند.



متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم



خبر شهادت استاد برجسته عرصه علم و فرهنگ و شخصیت مجرّب عرصه سیاست خارجی جناب آقای دکتر سیّدکمال خرازی، سند افتخار برای جامعه دانشگاهیان، اساتید دانشگاه و مسئولان سیاسی نظام جمهوری اسلامی و در سوی مقابل، سند ننگین رذالت مستکبران آمریکایی-صهیونیستی و دشمنان علم، فرهنگ، و تمدّن ایران است.



ایشان سالهای متمادی از عمر خود را به خدمت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، تبلیغاتی و مسئولیت وزارت خارجه سپری کرده و علاوه بر فعالیت در زمینه‌های نوین علوم شناختی، در شورای راهبردی روابط خارجی ایفای نقش داشت.



این‌جانب شهادت آن شخصیت خدوم و همسر گرامی‌شان را به عموم مردم، جامعه دانشگاهیان، علاقه‌مندان و شاگردان این استاد و نیز خاندان ارجمند خرازی، به‌ویژه جناب آیت‌الله سیّدمحسن خرازی تسلیت و تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان علّو درجات را مسئلت می‌کنم.



سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۱/فروردین/۱۴۰۵