۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

وداع باشکوه گنبد با شهید «ابوالفضل راهنما»؛ حماسه‌ای از جنس وفاداری

گنبد-مردم گنبدکاووس ظهر شنبه با حضوری گسترده و پرشور، پیکر شهید ناوبان یکم «ابوالفضل راهنما» را تشییع و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر شهید ناوبان یکم «ابوالفضل راهنما» ظهر شنبه ۱۵ فروردین در شهرستان گنبدکاووس با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد و صحنه‌هایی از همبستگی و قدرشناسی را رقم زد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان با حضور در مسیر تشییع، پیکر این شهید را از مقابل بیمارستان طالقانی تا میدان مرکزی شهر بر دوش خود بدرقه کردند.

حاضران در این آیین با سر دادن شعارهایی در پاسداشت مقام شهدا، بر ادامه راه ایثار و مقاومت تأکید کردند و یاد و خاطره جان‌باختگان راه میهن را گرامی داشتند.

پس از اقامه نماز بر پیکر شهید، وی در گلزار شهدای امامزاده یحیی بن زید(ع) به خاک سپرده شد تا در جوار دیگر شهدای این منطقه آرام گیرد.

شهید «ابوالفضل راهنما» از نیروهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهل روستای زابل‌آباد گنبدکاووس بود که در سن ۲۳ سالگی به شهادت رسید. از این شهید یک فرزند هشت‌ماهه به یادگار مانده است.

