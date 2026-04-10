بدرقه پیکر شهید محمد توکلی از مصلای نمازجمعه تا چهارراه شهدا قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد توکلی، پیکر مطهر طلبه شهید امروز پس از اقامه نمازجمعه، بر دوش پرشور و قدرشناس مردم قم از مصلای نمازجمعه تا چهارراه شهدا تشییع شد.



در این آیین حماسی، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، در کنار طلاب جوان و هم‌درسان این شهید حضور یافتند و با حضوری گسترده، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب، روحانیت و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.



حضور چشمگیر جوانان هم‌نسل این شهید در جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشیده بود و بسیاری از شرکت‌کنندگان با چهره‌هایی اندوهگین اما مصمم، مسیر تشییع را همراهی می‌کردند و با ذکر دعا و نوحه، یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.



در بخش آغازین مراسم، آیت الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماز میت را بر پیکر این شهید اقامه کرد.



پس از آن، تابوت مزین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر روی دست‌های مردم قرار گرفت و فضای مراسم با شعارهای حماسی و مذهبی همراه شد.



شرکت‌کنندگان در طول مسیر با سردادن شعارهایی در محکومیت جنایت دشمن آمریکایی - صهیونیستی، بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و ملی تأکید کردند.



این شعارها در کنار نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت، حال و هوایی معنوی و حماسی به مراسم بخشیده بود.



مادران و خانواده‌های شهدا نیز با حضور در مسیر تشییع، ضمن ادای احترام به مقام این شهید، با نثار گل و گلاب بر تابوت، صحنه‌هایی تأثیرگذار و ماندگار خلق کردند.



پیکر این طلبه شهید در میان حلقه فشرده و پرمهر مردم تا چهارراه شهدا بدرقه شد، نقطه‌ای که پایان آیین تشییع و آغاز انتقال پیکر برای خاکسپاری در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) بود.



در ادامه، پیکر مطهر این شهید برای تدفین به گلزار شهیدان علی بن جعفر (ع) منتقل شد تا در جوار دیگر شهدای والامقام آرام گیرد.