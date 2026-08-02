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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

ورود ۱۱ تن کمک‌ های بشردوستانه روسیه از طریق مرز آستارا

ورود ۱۱ تن کمک‌ های بشردوستانه روسیه از طریق مرز آستارا

آستارا- فرماندار آستارا از ورود محموله ۱۱ تنی کمک‌های بشردوستانه روسیه از طریق مرز آستارا به کشور و تحویل آن به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا درمانی عصر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها از دریافت محموله کمک‌های بشردوستانه کشور روسیه شامل ۱۱ تن اقلام امدادی، دارویی و درمانی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

وی با بیان اینکه این محموله در ادامه همکاری‌های انسان‌دوستانه میان دو کشور ارسال شده است که در ایام جنگ از طریق مرز آستارا وارد ایران شده بود، افزود: اقلام تحویلی شامل داروهای ضروری، تجهیزات اولیه درمانی، بسته‌های امدادی و اقلام موردنیاز عملیات‌های بحران است و پس از انجام مراحل اداری، به شبکه امدادی هلال‌احمر در استان‌ها منتقل خواهد شد.

فرماندار آستارا با تأکید بر نقش مرز آستارا در تبادلات بشردوستانه منطقه گفت: مرز آستارا یکی از مسیرهای فعال در انتقال کمک‌های بین‌المللی است و ما تلاش کرده‌ایم تمامی فرآیندهای ورود، تخلیه و تحویل این محموله‌ها با سرعت، دقت و استانداردهای لازم انجام شود.

وی ادامه داد: از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مرزبانی و تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر که در تحویل این محموله نقش داشتند قدردانی می‌کنیم. این کمک‌ها در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از نیازهای امدادی کشور را پوشش دهد.

کد مطلب 6906661

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    نظرات

    • US ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      لنگ ۱۱ تن نبودیم

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