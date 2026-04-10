  هنر
  موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

«انشای آخر» منتشر شد/ یک ادای دین هنری به فرشتگان دانش‌آموز میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، قطعه موسیقایی «انشای آخر» به همراه ۲ نسخه ویدئو کلیپ آن، به مناسبت چهلمین روز شهادت فرشتگان دانش‌آموز مدرسه میناب از سوی بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این اثر تلاشی هنری برای پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان این واقعه است. «انشای آخر» با رویکردی احساسی و روایت‌محور، داستانی دردناک و انسانی را از دریچه‌ای هنرمندانه به تصویر می‌کشد؛ روایتی از گفتگویی نانوشته میان پدری داغدار و دختر شهیدش که در میان آوارهای یک مدرسه در میناب شکل می‌گیرد و مخاطب را به همدلی عمیق با این تجربه انسانی فرا می‌خواند.

برای این اثر، ۲ نسخه ویدئو کلیپ با نگاه‌های متفاوت تصویری تولید شده است که هر یک، به‌گونه‌ای مستقل اما هم‌راستا، به بازنمایی فضای عاطفی و مفهومی آن می‌پردازند و بر تأثیرگذاری روایت می‌افزایند.

«انشای آخر» با آهنگسازی حسام صدفی‌نژاد، شعری از منصوره محمدی مزینان و خوانندگی سیدمحسن حسینی، تلاشی است برای پیوند موسیقی و روایت در قالبی تأثیرگذار؛ اثری که می‌کوشد بخشی از اندوه، ایثار و مظلومیت این حادثه را در حافظه فرهنگی مخاطبان ماندگار سازد.

کد مطلب 6797463
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها