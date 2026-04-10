به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، قطعه موسیقایی «انشای آخر» به همراه ۲ نسخه ویدئو کلیپ آن، به مناسبت چهلمین روز شهادت فرشتگان دانشآموز مدرسه میناب از سوی بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
این اثر تلاشی هنری برای پاسداشت یاد و خاطره دانشآموزان این واقعه است. «انشای آخر» با رویکردی احساسی و روایتمحور، داستانی دردناک و انسانی را از دریچهای هنرمندانه به تصویر میکشد؛ روایتی از گفتگویی نانوشته میان پدری داغدار و دختر شهیدش که در میان آوارهای یک مدرسه در میناب شکل میگیرد و مخاطب را به همدلی عمیق با این تجربه انسانی فرا میخواند.
برای این اثر، ۲ نسخه ویدئو کلیپ با نگاههای متفاوت تصویری تولید شده است که هر یک، بهگونهای مستقل اما همراستا، به بازنمایی فضای عاطفی و مفهومی آن میپردازند و بر تأثیرگذاری روایت میافزایند.
«انشای آخر» با آهنگسازی حسام صدفینژاد، شعری از منصوره محمدی مزینان و خوانندگی سیدمحسن حسینی، تلاشی است برای پیوند موسیقی و روایت در قالبی تأثیرگذار؛ اثری که میکوشد بخشی از اندوه، ایثار و مظلومیت این حادثه را در حافظه فرهنگی مخاطبان ماندگار سازد.
