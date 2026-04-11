به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان درباره تلاش‌ های دیپلماتیک جاری در اسلام‌ آباد گفت: پاکستان از طریق نقش دیپلماتیک خود در تلاش است تا به پایان دادن به جنگ غیرقانونی علیه ایران کمک کند.

سفیر ایران در پاکستان افزود: این مناقشه تنها علیه ملت ایران نیست، بلکه امنیت کل منطقه و صلح جهانی را نیز به خطر انداخته است.

وی سپس با اشاره به رفتار آمریکا، این پرسش را مطرح کرد که آیا واشنگتن به تلاش‌ های میانجی‌ گرانه پاکستان احترام خواهد گذاشت یا خیر؟

این اظهارات در حالی مطرح شده که تماس‌ ها و رایزنی‌ های دیپلماتیک مهمی در اسلام‌ آباد در حال انجام است و نشان می‌ دهد تهران روند مذاکرات را صرفاً یک اقدام تشریفاتی تلقی نمی‌ کند.

ایران این روند را به میانجی‌ گری و تسهیل‌ گری دیپلماتیک پاکستان مرتبط می‌ داند و معتقد است هرگونه پیشرفت به رفتار و رویکرد آمریکا بستگی خواهد داشت.