حجت الاسلام اختر دانش: شهید رئیسی یک عمر در خط ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش ظهر چهارشنبه در مراسم دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی که در مسجد شهدای رودسر برگزار شد، با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور شهید خود را سرباز ولایت می‌دانست اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی این عنوان را برای خود افتخار می‌دانست و همواره بر آن پای می‌فشرد.

وی با بیان اینکه شهادت یک حادثه ناگهانی نیست، بلکه یک مسیر است، افزود: انسان زمانی به مقام شهادت می‌رسد که پیش از آن شهیدگونه زندگی کرده باشد و این راه نهایتاً به مقام «عند ربهم یرزقون» ختم می‌شود.

خطیب موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اخلاص و پایبندی آیت‌الله رئیسی به انقلاب و ولایت تصریح کرد: دولت شهید رئیسی، دولت «کار و امید» بود و بر اساس نیازهای واقعی مردم برنامه‌ریزی می‌کرد تا مشکلات آنان را کاهش دهد.

وی علت حضور گسترده شهید رئیسی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور را شناخت عمیق او از مردم دانست و گفت: جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته با اتکا به ایمان مردم و توکل به خدا توانسته مسیر انقلاب را ادامه دهد؛ زیرا باور دارد قدرت الهی فراتر از جنگنده‌ها، ناوها و موشک‌های دشمن است.

مردم، پشتوانه اصلی کشور

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به گذشت هشتاد روز از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشور گفت: خداوند این مردم را برای دفاع از انقلاب برانگیخته است و هر مسئولی که به مردم تکیه کند و آنان را پشتوانه خود بداند، به عزت و شرافت خواهد رسید.

وی افزود: اگرچه برخی میدان‌داری مردم در خیابان‌ها را خوشایند نمی‌دانند، اما از نگاه دشمنان خارجی، همین مردمی که هشتاد شب کنترل شهرها را در دست داشتند و از انقلاب حمایت کردند، پیروز میدان‌اند و نمایش قدرتی بزرگ رقم زدند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به تغییر راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: زمانی تصور می‌کردند هر گلوله‌ای در غرب آسیا شلیک شود، یک مسلمان زمین خواهد خورد؛ اما امروز به برکت قدرت الهی و حمایت مردم، هر تیر و موشکی که در منطقه شلیک شود، یک آمریکایی یا صهیونیست آسیب خواهد دید.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت قدرت خداوند در شمار ابرقدرت‌های اول یا دوم جهان قرار گرفته است.

ضرورت نظارت جدی بر بازار

حجت‌الاسلام اختردانش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نابسامانی برخی بازارها گفت: باید مراقب معیشت مردم بود و دولت لازم است با قاطعیت بیشتری نظارت کند و دست سودجویان و مفسدان اقتصادی را کوتاه سازد.

وی افزود: همان‌گونه که دشمن خارجی در مرزهای کشور شکست خورد، می‌توان با اراده و اقدام قاطع، دشمنان داخلی و مفسدان اقتصادی را نیز زمین‌گیر کرد.