محمدتقی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه بازسازی منازل آسیب دیده کلانشهرها به شهرداری‌ها واگذار شود، ارزیابی و بازدید کارشناسان بنیاد مسکن در سطح شهر اصفهان متوقف اما به سبب آنکه تمام اطلاعات شهروندی در سامانه ۱۳۷ از روز اول جنگ ثبت شده بود، با چند جلسه هماهنگی فرایند انتقال نتایج ارزیابی‌های بنیاد مسکن به معاونت عمران انجام شد.

وی افزود: فرایندهای سامانه ۱۳۷ نیز باحضور نمایندگان معاونت عمران تشریح و درخصوص نحوه رسیدگی به پیام‌های ۱۳۷ تصمیم‌گیری لازم انجام شده است و از اولین روز پس از تصمیم دولت، بازدید ارزیابان شهرداری مناطق آغاز شده است.

رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای بازدید از منازل آسیب‌دیده، کارشناسان واحدهای مختلف از منطقه آسیب‌دیده به همراه مناطق معین به کمک ارزیابان می‌آیند و تاکنون روند خوبی در پاسخگویی به پیام‌های ۱۳۷ را شاهد هستیم

وی ادامه داد: در این مدت سعی کردیم نگرانی مردم بابت تغییر مسئولیت ارزیابی خسارات با استفاده از ابزارهای نظارتی سامانه ۱۳۷ کاهش یابد زیرا کارشناسان ۱۳۷ به‌صورت شبانه‌روزی به خوبی از نحوه رسیدگی به درخواست‌ها مراقبت می‌کنند.

رفیعی خاطرنشان کرد: برای تمام افرادی که با سامانه ۱۳۷ تماس گرفته‌اند درخواست ثبت و در چرخه رسیدگی قرار گرفته است که شهروندان می‌توانند از طریق برنامه اصفهان من از آن مطلع شوند

وی با بیان اینکه بخش زیادی از ارزیابی‌ها که تاکنون انجام نشده به دلیل عدم حضور مالک در محل بوده است، گفت: در تمام این منازل نامه‌ای از طرف شهردار اصفهان قرار داده شده و در سطح شهر نیز اطلاع‌رسانی محیطی انجام شده تا شهروندان از طریق ۱۳۷ موضوع را پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: شهروندانی که منازلشان آسیب دیده اما تاکنون اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، می‌توانند هر زمان که به منازل خود بازگشتند با ۱۳۷ تماس گرفته و جزئیات آسیب به منازل خود را در اختیار شهرداری بگذارند.