۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۲۴

یکتا: نقش ایران در تحولات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته شده است

قائمشهر - یک راوی دفاع مقدس گفت: تجربه دفاع مقدس باعث شده نقش ایران در تحولات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا جمعه شب در مراسمی در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر، با مرور برخی رخدادهای دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: در مقاطعی از جنگ، به‌ویژه در ایامی که به جنگ رمضان معروف شد، نوعی همدلی و همراهی گسترده میان مردم شکل گرفت که نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت جبهه داخلی داشت.

وی افزود: این همراهی مردمی در مدت زمانی کوتاه به اوج رسید و توانست فضای عمومی کشور را به سمت وحدت و همگرایی سوق دهد؛ موضوعی که در ادامه، زمینه‌ساز موفقیت‌های مهم در میدان نبرد شد.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه، تصریح کرد: در همان سال‌ها، جریان‌های معاند با اقدامات مختلف سعی در برهم‌زدن انسجام ملی داشتند، اما حضور مردم و اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت، این تلاش‌ها را بی‌اثر کرد.

یکتا با اشاره به حوادث سال‌های ابتدایی پس از انقلاب گفت: فشارها و اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های مخالف، در نهایت به تقویت اراده عمومی انجامید و این انسجام در عملیات‌های مهمی مانند شکستن حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر خود را نشان داد.

وی همچنین به جایگاه امروز ایران در معادلات منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: تجربه سال‌های دفاع مقدس، پایه‌گذار بخشی از توانمندی‌های فعلی کشور است و همین تجربه باعث شده نقش ایران در تحولات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته باشد.

یکتا در پایان با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر، نیازمند حفظ روحیه همبستگی و مشارکت فعال جوانان در عرصه‌های مختلف است تا دستاوردهای گذشته تثبیت و تقویت شود.

راوی دفاع مقدس با اشاره به فضای همبستگی مردم در دوران جنگ، بیعت شکل‌گرفته در ایام موسوم به رمضان را یکی از جلوه‌های مهم انسجام ملی و عامل عبور از بحران‌های آن مقطع عنوان کرد.

کد مطلب 6797626

