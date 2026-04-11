به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا جمعه شب در مراسمی در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر، با مرور برخی رخدادهای دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: در مقاطعی از جنگ، به‌ویژه در ایامی که به جنگ رمضان معروف شد، نوعی همدلی و همراهی گسترده میان مردم شکل گرفت که نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت جبهه داخلی داشت.

وی افزود: این همراهی مردمی در مدت زمانی کوتاه به اوج رسید و توانست فضای عمومی کشور را به سمت وحدت و همگرایی سوق دهد؛ موضوعی که در ادامه، زمینه‌ساز موفقیت‌های مهم در میدان نبرد شد.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه، تصریح کرد: در همان سال‌ها، جریان‌های معاند با اقدامات مختلف سعی در برهم‌زدن انسجام ملی داشتند، اما حضور مردم و اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت، این تلاش‌ها را بی‌اثر کرد.

یکتا با اشاره به حوادث سال‌های ابتدایی پس از انقلاب گفت: فشارها و اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های مخالف، در نهایت به تقویت اراده عمومی انجامید و این انسجام در عملیات‌های مهمی مانند شکستن حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر خود را نشان داد.

وی همچنین به جایگاه امروز ایران در معادلات منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: تجربه سال‌های دفاع مقدس، پایه‌گذار بخشی از توانمندی‌های فعلی کشور است و همین تجربه باعث شده نقش ایران در تحولات منطقه‌ای پررنگ‌تر از گذشته باشد.

یکتا در پایان با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر، نیازمند حفظ روحیه همبستگی و مشارکت فعال جوانان در عرصه‌های مختلف است تا دستاوردهای گذشته تثبیت و تقویت شود.

راوی دفاع مقدس با اشاره به فضای همبستگی مردم در دوران جنگ، بیعت شکل‌گرفته در ایام موسوم به رمضان را یکی از جلوه‌های مهم انسجام ملی و عامل عبور از بحران‌های آن مقطع عنوان کرد.