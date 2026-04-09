به گزارش خبرنگار مهر، حاج حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در اجتماع پرشور مردم گرگان با اشاره به تداوم حضور شبانه مردم در صحنه، این حضور را واجد پیامهای عمیق راهبردی و اعتقادی دانست و اظهار کرد: آنچه امروز در میدان دیده میشود، صرفاً یک تجمع نیست، بلکه جلوهای از ایمان، بصیرت و آمادگی یک ملت برای عبور از پیچهای تاریخی است.
وی با بیان اینکه این حضور گسترده «بوی ظهور» میدهد، افزود: امام راحل بارها تأکید کردند که انقلاب اسلامی زمینهساز تحقق وعدههای بزرگ الهی است و امروز نشانههای این وعدهها را میتوان در وحدت و حضور مردم مشاهده کرد.
یکتا با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم از نسلهای گوناگون، اظهار کرد: از نوجوانان دهه هشتادی و نودی تا پیشکسوتان و خانوادهها، همه با روحیهای مثالزدنی در میدان حاضر شدهاند و این همان سرمایه عظیمی است که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد.
این پیشکسوت دفاع مقدس با تأکید بر اینکه ملت ایران در میانه یک نبرد ترکیبی قرار دارد، ادامه داد: دشمن تلاش کرده با جنگ روانی، تهدید نظامی و فشار اقتصادی، اراده ملت را تضعیف کند، اما آنچه امروز در میدان میبینیم، عکس این تصور را نشان میدهد و بیانگر انسجام و ایستادگی بینظیر مردم است.
وی با مرور تجربههای تاریخی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ انقلاب، هرجا ملت هزینه داده و در میدان ایستاده، بهدنبال آن نصرت الهی و پیروزیهای بزرگ حاصل شده است؛ همانگونه که در سالهای ابتدایی انقلاب و دوران دفاع مقدس، پس از سختترین حوادث، گشایشهای بزرگ رقم خورد.
یکتا با اشاره به شرایط منطقهای و بینالمللی نیز گفت: امروز معادلات قدرت در منطقه تحت تأثیر اراده ملت ایران و جبهه مقاومت تغییر کرده و دشمنان بهخوبی دریافتهاند که با یک ملت بیدار و مقاوم مواجه هستند.
وی افزود: انسجام و وحدتی که امروز در میان مردم شکل گرفته، یک نصرت الهی است و این همدلی و همافزایی، نقشههای دشمن برای ایجاد تفرقه و ناامنی را خنثی کرده است.
این فعال فرهنگی با تأکید بر نقش مردم در میدان و تأثیر آن بر سایر عرصهها، اظهار کرد: حضور مردم نهتنها در میدان اجتماعی و فرهنگی اثرگذار است، بلکه پیام روشنی به جبهه دشمن و حتی عرصه دیپلماسی مخابره میکند و نشان میدهد که ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود مصمم است.
یکتا همچنین با اشاره به تحولات میدانی و اقتدار دفاعی کشور اظهار کرد: آنچه امروز بهعنوان قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی شناخته میشود، ریشه در همین روحیه مقاومت و ایستادگی مردم دارد و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با خطاب قرار دادن جوانان گفت: آینده این کشور در دستان نسل جوان است و آنان باید خود را برای ایفای نقش در ساخت تمدن نوین اسلامی آماده کنند؛ چراکه به فرموده بزرگان، تحقق قلههای پیشرفت در گرو ایمان، امید و تلاش این نسل است.
پیشکسوت دفاع مقدس تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، تقویت روحیه توکل و استمرار حضور در صحنه هستیم و بدون تردید، این مسیر با نصرت الهی به پیروزی نهایی خواهد رسید.
