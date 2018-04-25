۳۸۵ میلیون قطعه بچه ماهی برای بازسازی ذخایر رهاسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدالحی صبح چهارشنبه در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری ضمن اشاره به برنامه های شیلات ایران برای بازسازی ذخایر آبزیان کشور گفت: براساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه درسال ۱۳۹۷ درنظر داریم تا ۳۸۵ میلیون قطعه بچه ماهی برای بازسازی ذخایر آبزیان کشور در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر تولید ورهاسازی کنیم.

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران درخصوص برنامه سازمان برای بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر در استانهای شمالی تصریح کرد: درسال جاری ۲۷۵ میلیون قطعه انواع بچه ماهی استخوانی ونیز چهار میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری درمراکز بازسازی ذخایر استانهای شمالی تولید و در رودخانه های مستعد سه استان شمالی رهاسازی خواهند شد.

ولی اله محمدزاده سرپرست شیلات مازندران نیز گفت: مرکز بازسازی وحفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان شهیدرجایی ساری باتکثیر و رهاسازی سالانه بیش از ۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی و رهاسازی آن در رودخانه های منتهی به دریا استان نقش مهمی در توسعه پایدار صید و صیادی دارد.

وی بااشاره به اینکه نیروها و کارشناسان خبره بخش تکثیر این مرکز با استقرار در مصب رودخانه های مهم شیلاتی استان نسبت به استحصال تخم ماهی وانتقال آن به سالنهای انگوباسیون برای طی فرآیند تکمیل پرورش بچه ماهی اقدام می کنند افزود: در سالجاری پیش بینی می شود بیش از ۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی در این مرکزتکثیر و رهاسازی شود.

وی درادامه گفت: علاوه برتکثیر بچه ماهی استخوانی، این مرکز از ظرفیت و امکانات خوبی برای تکثیر بچه ماهی خاویاری برخوردار است که امسال بیش از ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی خاویاری تکثیر شد که براساس ابلاغیه سازمان شیلات برای کمک به بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری استانهای گلستان وگیلان ۲۳۰ هزارقطعه بچه ماهی خاویاری از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شهید رجایی ساری به استانهای گیلان و گلستان برای رهاسازی انتقال یافت.