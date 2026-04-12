۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

۶۰۰ هزار قطعه ماهی از مازندران به گیلان و گلستان ارسال شد

ساری- مدیرکل شیلات مازندران از تکثیر بیش از ۱.۵ میلیون قطعه ماهی خاویاری در استان خبرداد و گفت: ۶۰۰ هزار قطعه ماهی از مازندران به گیلان و گلستان برای تقویت ذخایر ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین زاده ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز تکثیر ماهیان در ساری از تکثیر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان خاویاری در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر شهید رجایی ساری خبر داد و گفت: این مرکز پس از نوسازی و تجهیز، توانسته نقش مؤثرتری در بازسازی ذخایر آبزیان ایفا کند.

نیما حسین‌زاده با اشاره به بهبود زیرساخت‌های این مرکز اظهار داشت: با انجام اقدامات بهسازی، امکان تکثیر گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری و همچنین ماهیان استخوانی از جمله سفید و کپور در این مجموعه فراهم شده است.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۱.۵ میلیون قطعه ماهی خاویاری در این مرکز تولید شده که بخشی از آن در قالب برنامه‌های احیای ذخایر، در منابع آبی استان رهاسازی شده است.

مدیرکل شیلات مازندران ادامه داد: تاکنون حدود ۱۳۰ هزار قطعه از این ماهیان در رودخانه‌های استان رهاسازی شده و برنامه رهاسازی در ماه‌های آینده نیز مطابق زمان‌بندی ادامه خواهد داشت.

حسین‌زاده با اشاره به همکاری‌های بین‌استانی در حوزه بازسازی ذخایر آبزیان تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ هزار قطعه از تولیدات این مرکز نیز برای تقویت ذخایر به استان‌های گیلان و گلستان ارسال شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای رهاسازی لاروهای باقی‌مانده نیز انجام شده و این روند در هفته‌های آینده اجرایی خواهد شد.

