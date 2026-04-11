مادران باردار چگونه مشاوره آنلاین رایگان دریافت کنند؟

مرجان خسروشاهی متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به محدودیت دسترسی مادران باردار به مراکز درمانی در جنگ در رابطه با اهمیت مشاوره آنلاین در این شرایط توضیحاتی داد و گفت: در شرایط بحرانی مانند زمان جنگ، دسترسی به مراکز درمانی ممکن است با محدودیت مواجه شده و یا مراجعه حضوری برای مادران باردار خطرناک باشد. در این راستا، مشاوره‌های آنلاین این امکان را فراهم می‌آورند تا مادران بدون نیاز به خروج از منزل، با پزشک یا ماما در ارتباط باشند.

مزایای ویزیت آنلاین و پایش سلامت

وی ادامه داد: حداقل خدماتی که در این مشاوره‌ها ارائه می‌شود، تبیین علائم هشدار برای مادران است. این خدمات شامل مواردی نظیر مشاوره در رابطه با تغذیه، نحوه مصرف داروها، کنترل قند خون برای مادران دیابتی، کنترل فشار خون و تعیین زمان مناسب برای چک‌آپ وضعیت جنین است. همچنین تأکید شده است که بیمارانی که آزمایش یا سونوگرافی انجام داده‌اند، برای نشان دادن جواب آن نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، ویزیت خود را به انجام برسانند.

شیوه‌های دسترسی به پلتفرم‌های مشاوره

خسروشاهی اذعان کرد: در حال حاضر بسیاری از مراکز درمانی و حتی بیمارستان‌های دولتی، پلتفرم‌های آنلاین را در دسترس قرار داده‌اند. برای نمونه، اشاره شد که پلتفرم اختصاصی بیمارستان «شهدای تجریش» به زودی راه‌اندازی خواهد شد. همچنین پلتفرم‌های فعال دیگری نظیر «اسنپ دکتر»، «تپسی دکتر» و «دکتر نکست» خدمات ویزیت آنلاین را فراهم کرده‌اند. خاطرنشان شده است که علی‌رغم محدودیت‌های اینترنتی، این مشاوره ها با سرعت مطلوب و بدون مشکل در حال انجام است.

تشریح وضعیت دیابت بارداری و تفاوت‌های آن

وی اضافه کرد: بیماران در این زمینه به دو دسته بیمارانی که پیش از بارداری دچار اختلال تنظیم قند خون بوده و تحت درمان با انسولین یا متفورمین بوده‌اند و با کنترل قند خون باردار شده‌اند و نوعی از اختلال در تنظیم قند خون که برای اولین بار در دوران بارداری تشخیص داده می‌شود.؛ تقسیم می‌شوند.

خسروشاهی متذکر شد: این مسئله به دلیل تغییرات هورمونی و ایجاد مقاومت به انسولین رخ می‌دهد که منجر به بالا رفتن قند خون از سطح نرمال می‌شود و در صورت عدم تنظیم، می‌تواند عوارضی برای مادر و جنین ایجاد کند. با تست‌های رایج قند خون، این وضعیت به‌سادگی تشخیص داده و کنترل می‌شود تا از بروز عوارض جلوگیری شود. همچنین معمولاً پس از زایمان، داروهای این افراد قطع شده و چندین هفته بعد، تست غربالگری مجدد انجام می‌شود تا از برطرف شدن کامل قند خون اطمینان حاصل گردد.

عوامل خطر و زمان‌بندی غربالگری

وی در خصوص ارتباط اضافه وزن با دیابت بارداری، توضیح داد: اگرچه مادرانی با وزن نرمال نیز ممکن است دچار این بیماری شوند، اما خطر بروز آن در افراد با شاخص توده بدنی (BMI) بالا بیشتر است. انتظار می‌رود بروز دیابت بارداری بیشتر در نیمه دوم بارداری رخ دهد؛ به همین دلیل تست غربالگری قند خون به‌صورت روتین بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری انجام می‌شود.

خسرو شاهی تاکید کرد: در صورتی که مادر دارای عوامل خطری همچون «اضافه وزن»، «سابقه خانوادگی دیابت» یا «سابقه دیابت بارداری در حاملگی‌های قبلی» باشد، بررسی‌ها و غربالگری‌ها باید در زمان زودتری انجام شود تا تشخیص به‌موقع انجام پذیرد.

راهکارهای نوین کنترل دیابت بارداری و مدیریت استرس در شرایط بحرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه مباحث مربوط به سلامت مادران باردار بر مدیریت استرس و نحوه بهره‌مندی از خدمات درمانی در شرایط دشواراشاره کرد و در ادامه گفت: در بسیاری از مواقع که وضعیت قند خون در شرایط بسیار بحرانی قرار ندارد، اولویت اول پزشکان برای کنترل این مسئله، «اصلاح سبک زندگی» بیمار است.

وی اظهار داشت: در گام نخست، یک دوره دوهفته‌ای رژیم غذایی برای مادران در نظر گرفته می‌شود. این رژیم شامل تقسیم وعده‌های غذایی، کاهش مصرف قندهای ساده و انجام فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی در منزل است. در صورتی که پس از این دوره و با تکرار آزمایش، قند خون کنترل نشود، درمان دارویی آغاز خواهد شد. این درمان می‌تواند شامل قرص‌های خوراکی یا انسولین تزریقی باشد که تمامی این موارد توسط بیمار در منزل قابل انجام است.

خسروشاهی متذکر شد: همچنین به مادران توصیه می‌شود با تهیه دستگاه کنترل قند خون، مقادیر «قند ناشتا» و «قند دو ساعت بعد از غذا» را ثبت کرده و از طریق پلتفرم‌های آنلاین برای پزشک ارسال کنند تا تنظیم دوز دارو بر اساس این جدول انجام شود.

تأثیر استرس بر قند خون و راهکارهای مقابله با آن

خسروشاهی تصریح کرد: استرس شدید باعث افزایش ترشح هورمون‌هایی در بدن می‌شود که مستقیماً بر کنترل سطح قند خون اثر منفی دارند. با توجه به شرایط کنونی و احتمال بروز پرخوری‌های عصبی در زمان اضطراب، به مادران توصیه شده است از روش‌های کاهش استرس مانند تنفس عمیق، استراحت کافی و بهره‌گیری از حمایت خانواده استفاده کنند.

وی افزود: در مواردی که سطح استرس از حد طبیعی فراتر رود، مشاوره با روانشناسان ضروری دانسته شده است. همچنین خاطرنشان شد که حفظ ارتباط مستمر با پزشک یا ماما، داشتن ساعت خواب منظم و کنترل رفت‌وآمدها به خودی خود می‌تواند در کاهش سطح اضطراب و در نتیجه کنترل بهتر قند خون مؤثر باشد.

پیام اطمینان‌بخش به مادران باردار و تداوم خدمات

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گفت: مادران باردار علی‌رغم شرایط استرس‌زای موجود در کشور، نباید دچار ناامیدی شوند. اعلام شد که پزشکان در مراکز دولتی به‌صورت مقیم و ۲۴ ساعته حضور دارند و آماده خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

خسروشاهی خاطر نشان کرد: مادرانی که علائم هشداردهنده خاصی ندارند، نگران نباشند و سوالات خود را از طریق ویزیت‌های آنلاین برطرف کنند. در این راستا، تیم‌های پزشکی تلاش می‌کنند تا نیاز به انجام آزمایشات، سونوگرافی و اقدامات حضوری را به حداقل برسانند تا مادران در معرض ترددهای غیرضروری و استرس‌های محیطی قرار نگیرند و با وجود صداها و تنش‌های روزانه، با مدیریت صحیح و پشتیبانی پزشکی، جای نگرانی برای سلامت مادر و جنین وجود ندارد.

