به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هتل (هُ تِ ل)» به نویسندگی مرجان آقانوری و سلاله صفری و کارگردانی مرجان آقانوری، که در اسفند ۱۴۰۴ در بوتیک هنر ایران اجراهای خود را آغاز کرده بود و به دلیل شرایط پیش‌آمده روند اجرایی آن متوقف شد، اجراهای مجدد خود را از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ آغاز می‌کند.

از بازیگران این اثر می‌توان به شیوا خسرومهر اشاره کرد.

نمایش «هُ تِ ل» از جمله آثار دیگرگونه، مشارکتی و محیطی است که در فضایی وهم‌آلود، مخاطبان را در طول اجرا با بازیگران به‌صورت ایستاده همراه می‌کند.

این نمایش روایت گروه نمایشی‌ است که در هتلی قدیمی و سوخته اجرا می‌کنند. یکی از شخصیت‌ها که ما او را «جن» می‌شناسیم، مسیر نمایش را تغییر می‌دهد.

در خلاصه این نمایش آمده است: «می‌خوام نامه بزنم به مرکز هنرهای نمایشی که دیگه تو خونه من سالن تئاتر نسازن ...»

مرجان آقانوری دریافت‌کننده مدال افتخار هنری از جشن بازیگران خانه تئاتر ۱۴۰۴، در کارنامه هنری خود جوایز متعددی را همچون جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره سراسری تئاتر شهر، بهترین بازیگر از جشنواره بین‌المللی سیمرغ برای نمایش «دو بیگانه تابع سرنوشتی مشترک»، جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سراسری مهر واله برای نمایش «مده آآآ» و تندیس بهترین اجرا از جشنواره ملی خوشه پروین و ... از آن خود کرده است.

این نمایش از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۸:۳۰، به مدت زمان ۴۰ دقیقه در فضای طبقه اول و سالن پنج بوتیک هنر میزبان مخاطبان خواهد بود.

پیش‌فروش بلیت «هتل» هم‌اکنون در سایت تیوال و سینماتیکت آغاز شده است.