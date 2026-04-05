به گزارش خبرگزاری مهر، «بوتیک هنر ایران» که با محوریت هنر، تجربه و زندگی، مجموعه‌ای نوگرا و الهام‌بخش با فضاهای چندمنظوره برای اجرای تئاتر، کنسرت، گالری، برگزاری رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی، قصد دارد به منظور حمایت از گروه ها، در شرایط کنونی کشور، بستری را فراهم کند تا هنرمندان و گروه‌ها بتوانند با شرایط حمایتی و ویژه در بوتیک هنر ایران اجراهای خود را به روی صحنه ببرند.

این مجموعه که در بهمن میزبان نمایش‌های متعددی همچون «هتل»، «ناستنکا»، «اگر شبی از شب‌های طهران مسافری»، «کاش چشم نمی‌دید»، «گلومی ساندی»، «گاهی»، «یک اتاق، سه‌ در، چهار دردسر»، «پابرهنه»، «لخت»، «قلبی در مشت» و «قانون گروتو» بود، آماده دریافت اطلاعات اجرایی گروه‌های محترم نمایشی و همکاری با شرایط های حمایتی است و همچنین اجراهای خود را از ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ از سر خواهد گرفت.